หนุ่มโคราชซิ่งกระบะฟอร์ดเรนเจอร์กลับบ้าน พุ่งตกถนนชนต้นไม้พังยับ อัดร่างดับคาซากรถ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- หนุ่มโคราช ซิ่งกระบะฟอร์ด เรนเจอร์กลับบ้านพุ่งตกถนนชนต้นไม้ข้างทางรถพังยับ ร่างถูกอัดก๊อบปี้เสียชีวิตคาซากรถ คาดหลับในขณะขับรถกลับบ้านหลังเลิกงาน
วันนี้ (22 ต.ค.68) ลูกข่ายมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) นครราชสีมา จุดหนองบุญมาก ได้รับแจ้งจาก ร.ต.อ.บุญส่ง หวังแอบกลาง ร้อยเวรสอบสวน สภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ว่า มีอุบัติเหตุ รถกระบะเสียหลักตกถนนชนต้นไม้ ที่บริเวณถนนระหว่างบ้านโพธิ์ณรงค์ หมู่ 8 ต.แหลมทอง กับบ้านร่มเย็น หมู่5 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกอัดคาอยู่ในซากรถ จึงจัดทีมอาสากู้ภัยนำอุปกรณ์ตัดถ่างชุดที่ 1 ไปสนับสนุนยังที่เกิดเหตุ โดยมีทีมกู้ชีพ รพ.หนองบุญมาก และกู้ชีพเทศบาลตำบลแหลมทอง นำรถกู้ชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ในจุดเกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ สีขาว ทะเบียน ยง 5338 นครราชสีมา พุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างทาง สภาพพังยับเยินทั้งคัน และพบคนขับ ทราบชื่อคือ นายสมนึก อินคงมะดัน ชาวบ้านหมู่ 14 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ถูกอัดก๊อบปี้ติดอยู่ในซากรถ กู้ชีพ รพ.หนองบุญมาก จึงเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า คนขับยังนั่งอยู่ที่เบาะคนขับ และขาติดคาอยู่ หมดสติ สื่อสารไม่มีการตอบสนอง ตรวจไม่พบชีพจร คาดว่าน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทก จึงทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ร้อยเวรสอบสวน สภ.หนองบุญมาก สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่งเลิกงานและขับรถกลับบ้าน แต่อาจมีอาการอ่อนเพลียทำให้หลับในขณะขับรถ จึงเป็นเหตุให้ควบคุมรถไม่อยู่เสียหลักตกถนน ไปพุ่งชนและกระแทกเข้ากับต้นไม้หลายต้น รถพังยับเยิน และได้รับบาดเจ็บสาหัส จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ซึ่งได้ประสานติดต่อญาติผู้เสียชีวิตให้ทราบเรื่องแล้ว และเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักตามขั้นตอนกฎหมาย
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ให้ กู้ภัยลูกข่ายฯ นำส่ง รพ.หนองบุญมาก ให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน ก่อนให้ญาติติดต่อรับร่างนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป