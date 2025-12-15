(คลิป)รถน้ำมันมาออรอส่งข้ามด่านช่องเม็ก แต่ส่งออกไปไม่ได้ตามคำสั่งกองทัพภาค 2

อุบลราชธานี-กองทัพภาคที่ 2 สั่งห้ามส่งออกน้ำมันจากไทยไปประเทศลาว เพราะหวั่นจะมีการส่งต่อไปให้ทหารในเขมรใช้ ส่งผลให้วันนี้ใมีรถบรรทุกน้ำมันตกค้างที่ด่านช่องเม็กกว่า 10 คัน เพื่อรอคำสั่งบริษัทให้นำกลับหรือไปส่งไว้ที่ไหน
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้ออกคำสั่งควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท รวมถึงยุทโธปกรณ์และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยให้งดการส่งออกเฉพาะสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ โดยให้มีผลตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 ธ.ค.2568 เป็นต้นไป
ล่าสุดเช้าวันนี้(15ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการส่งออกน้ำมันไปประเทศลาว ที่ด่านถาวรพรมแดนไทย-ลาว ช่องเม็ก อ.สิรินธร ปรากฏว่ามีรถบรรทุกน้ำมันขนาด 22 ล้อ ซึ่งมาจอดรอข้ามแดนตั้งแต่เมื่อคืนจำนวนนับ 10 คัน แต่ศุลกากรไม่อนุญาตให้น้ำรถข้ามแดนเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามคำสั่งของกองทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นยุทธปัจจัยให้แก่ทหารกัมพูชา
ทำให้คนขับรถบรรทุกน้ำมันเตรียมนำรถบรรทุกกลับเข้าตัวจังหวัด โดยขณะนี้ รอคำสั่งของบริษัทจะให้นำน้ำมันที่บรรทุกมาไปเก็บหรือส่งที่ไหนต่อ
นายณัฐพงศ์ เข็มแข็ง คนขับรถบรรทุกน้ำมันกล่าวว่า ขับรถบรรทุกน้ำมันมาจอดรอข้ามแดน ตั้งแต่เมื่อคืน เพื่อไปส่งให้ลูกค้า ปตท.ที่ฝั่งประเทศลาว เมื่อมีคำสั่งห้ามข้ามแดนเข้าไปประเทศเพื่อนบ้าน ก็ต้องรอคำสั่งจากบริษัทจะให้นำกลับและโยกย้ายน้ำมันไปไว้ที่ไหน ตอนนี้ จอดรถคำสั่งจากบริษัทอย่างเดียว รถน้ำมันที่ข้ามแดนไปประเทศลาวปกติมีวันละ 10-20 คัน
ด้านนายอาชว์ พดด้วง นายด่านศุลกากรช่องเม็ก กล่าวว่า ตามคำสั่งของกองทัพภาคที่ 2 ด่านศุลกากรช่องเม็กได้ดำเนินการหยุดการส่งออกน้ำมันทุกชนิด ส่วนการส่งออกน้ำมันทุกประเภทจากประเทศไทยไปยังประเทศลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีนี้มีมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ส่วนเดือนพฤศจิกาของปี 2567 ประมาณ 476 ล้านบาท ถ้าเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคมปี 2567 ส่งออกประมาณ 583 ล้านบาท ส่วนปีนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม มีการส่งออกไปแล้วกว่า 236 ล้านบาท