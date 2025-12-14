ด่วน! แม่ทัพ 2 ห้ามส่งออกน้ำมัน-ยุทธภัณฑ์ผ่านด่านช่องเม็ก

วันนี้(14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 19.50 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ประกาศควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและยุทธภัณฑ์ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี พร้อมข้อความว่า “ด่วน!!! การควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื่อเพลิงและ ยุทธ์ภัณฑ์ จุดผ่านแดนช่องเม็ก
“ห้ามส่งออกเฉพาะสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด และยุทธภัณฑ์ต่างๆ สำหรับการดำเนินการอื่นๆ คงเดิม”
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้ออกคำสั่งควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท รวมถึงยุทโธปกรณ์และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยให้งดการส่งออกเฉพาะสินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดและยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนการดำเนินการอื่นให้เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขเดิม
คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่เวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป และให้บังคับใช้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ชายแดน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับการดำเนินการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่อไป
ในขณะที่กองทัพภาค 2 ระบุว่าสาเหตุที่ต้องออกคำสั่งนี้เนื่องจากการตรวจสอบพบว่ามีการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านช่องเม็กในปริมาณที่มากผิดปกติ โดยมีรายงานว่ามีการส่งผ่านช่องเม็กออกชายแดนลาวและส่งต่อไปขายให้กัมพูชา