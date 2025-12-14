"เพจดัง" แฉขบวนรถน้ำมัน 80 คันจ่อข้ามด่านช่องเม็กเข้าลาว ชี้เป้าเกิน 70% อาจถึงกัมพูชา หวั่นเป็น "ยุทธปัจจัย" ในภาวะขาดแคลน

เพจดังแฉขบวนรถน้ำมัน 80 คันปริศนา เตรียมขนน้ำมันกว่า 4 ล้านลิตร เข้า สปป.ลาวอย่างผิดปกติ ชี้เป้าเกิน 70% อาจเป็นเชื้อเพลิงสำคัญให้กัมพูชา ในช่วงที่กัมพูชากำลังขาดแคลนหนัก และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
จากกรณี พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาค 2 ได้ลงนามในหนังสือการควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง และยุทธภัณฑ์ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก เริ่มตั้งแต่เวลา 24.00 น. วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากพบพิรุธว่ามีอาจมีขบวนการลอบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านด่านถาวรช่องเม็ก สปป.ลาวเพื่อนำไปขายต่อให้กับกัมพูชานั้น
ล่าสุด วันนี้ (14 ธ.ค.) เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอเผยให้เห็นขบวนรถน้ำมัน 80 คัน รอผ่านด่านช่องเม็ก สปป.ลาว โดยได้ระบุข้อความว่า
"ขบวนรถน้ำมัน ณ ด่านช่องเม็ก ที่จะเดินทางไปเขมร ทำไมผมทราบว่ามีการส่งน้ำมันจำนวนมากเข้าไปเขมรโดยเฉพาะช่วงเวลานี้? คลิปนี้ถ่ายวันนี้นะครับ
ตอนนี้กัมพูชากำลังขาดแคลนน้ำมันและยุทธปัจจัยอื่นๆอย่างหนัก (ยาและอาหารก็ถือว่าเป็นยุทธปัจจัยนะครับ) บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยรถน้ำมันมาจอดที่ช่องเม็ก ก็ลาวเขาเป็นคนสั่งน้ำมัน แล้วจะไปเกี่ยวกับเขมรได้อย่างไร มาฟังกันครับ ข้อมูลทางลับที่น่าเชื่อถือได้ของผมระบุว่ารถน้ำมันที่รอที่ช่องเม็กจะเข้าไปในลาวตอนนี้มีประมาณ 80 คัน ถ้าเป็นรถบรรทุกแบบ Semi trailer ก็จะสามารถบรรทุกน้ำมันได้คันละ 50,000 ลิตร นั่นหมายความว่าน้ำมันที่จะผ่านด่านไทยตอนนี้ มีจำนวนกว่า 4 ล้านลิตรครับ
ในช่วงปิดประเทศเพราะโควิดและถ้าใครติดตามข่าวช่วงนั้น ลาวมีปัญหาคลาดแคลนพลังงานอย่างหนักสัดๆ และเงินเฟ้อที่สูงมาก
ลาวใต้ในช่วงที่ขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักเมื่อหลายปีก่อน ต้องการน้ำมันอย่างมากช่วงนั้นมีรถน้ำมันเข้าไปประมาณ 60 คัน หรือน้ำมันกว่า 3 ล้านลิตร ซึ่งมันน้อยกว่าตอนนี้ถึง 1 ล้านลิตร (3 ล้านลิตรสามารถหล่อเลี้ยงและใช้กักตุนได้ในลาวได้หลายเดือน) แต่ตอนนี้ลาวเองไม่ได้ขาดแคลนน้ำมันครับ แล้วทำไมน้ำมันกว่า 4 ล้านลิตรกำลังจะข้ามด่านชายแดนที่ลาวในตอนนี้
มีอยู่อย่างเดียวคือน้ำมันจะไปที่เขมร ผ่านด่านหนองนกเขียน เข้าสู่เมืองสตึงแตรง เขมร ต่อไป
บางคนก็ยังจะเถียงในใจว่าก็ดูใบสำแดงสินค้าซิ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ต่อให้ใบสำแดงบอกว่าไปที่ลาวจริง แต่เชื่อเหอะ เงินซื้อได้ทุกอย่าง หรือจะเถียงผม?
บริษัทน้ำมัน บาง....... บริษัท ยังคงส่งน้ำมันให้เขมรเพราะมีการลงทุนและผลประโยชน์ และก็มีบริษัทขนส่งได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้เช่นกัน
จริงๆผมรู้มาด้วยซ้ำว่ามันเป็นกลุ่มก้อนการเมืองพวกไหนนะครับ ก็พวกที่พึ่งแตกคอตัดญาติขาดมิตรกับเขมรไปนั่นแหละ
ผมขอเรียกร้องให้ทางการตรวจสอบให้เข้มงวดสำหรับยุทธปัจจัย โดยเฉพาะน้ำมันที่จะออกไปที่ลาวนะครับ พร้อมกับสินค้าอื่นๆ
ถ้าเราตีเขมรแต่น้ำมันยังส่งออกไปแบบนี้ มันไม่ตายครับ มันก็ยังจะมาสู้กับเราต่อ ถ้าเราจะรีบจบ ต้องตัดทุกทาง ส่วนพี่น้องชาวลาว ซึ่งท่านก็ต้องเข้าใจคนไทยด้วยนะครับว่า น้ำมันมันออกไปมากอย่างโคตรผิดปรกติ จริงอยู่ส่วนหนึ่งจะไปใช้ในลาว แต่ผมมองว่าเกิน 70% ไปที่เขมร
พวกผู้ประกอบการทำเป็นออกมาอ้างว่ากลัวติดการขนส่งช่วงปีใหม่จะส่งไม่ทัน ถุ๊ย (หูขี้กูนิ) ร่วมกันกดดันให้เกิดการตรวจสอบ และกดดันพวกนายทุนที่อยู่ในวงการเมือง ตลอดจน บริษัทน้ำมัน บาง...... บริษัทครับ บาง.... บริษัท มันเป็นผู้ทรยศชาติครับ
บาง.... บริษัท เข้าใจกันนะครับ ท่านน่าจะทราบกันดีว่า เพจผมไม่ใช่เพจกระโปกกระโหลกกะลา อะไรที่มันไม่มีมูล ผมไม่เปิดหรอกครับ เรื่องนี้เราต้องช่วยกัน
นอกจากจะรบกับเขมรแล้ว เรายังต้องรู้ทันพวกไส้ศึก พวกนายทุนนักการเมืองที่มีผลประโยชน์กับเขมร
น้ำมันพวกนี้ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปเติมใส่รถ BM-21 แล้วมันก็จะวิ่งออกมาเที่ยวยิงใส่ทหารไทยและคนไทย"