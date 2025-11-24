เพจดังชี้ ทหารไทยเสียหมา ปล่อยทหารเขมรลักลวดหนาม สะท้อนกัมพูชาไม่โง่-ไม่ได้กลัวไทย

เพจ “Thai Burma Railway” ชี้ทหารไทยปล่อยทหารกัมพูชาขโมยลวดหนาม เท่ากับเสียหมา หลงกลเขมร แถมสะท้อนว่าไม่ได้กลัวทหารไทย และไม่ได้โง่ สงคราม 5 วัน ทหารกัมพูชาคงไม่ได้ตาย 6 พันคนตามที่อ้าง ไม่เช่นนั้นก็คงจะกลัวไทยมากกว่านี้
วันนี้(24 พ.ย.) ในเฟซบุ๊กเพจ “Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ” มีการโพสต์ข้อความแสดงความเห็นต่อกรณีทหารกัมพูชาเข้ามาขโมยลวดหนามแบบหีบเพลงของทหารไทยบริเวณช่องระยี–ช่องเปรอ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ขณะที่ทหารไทยไปเจรจากับหัวหน้าหน่วยทหารกัมพูชาเมื่อวันที่ 23 พ.ย. โดยระบุว่ากรณีนี้สะท้อนหลายประเด็นที่สังคมไทยควรพิจารณา
เพจดังกล่าวชี้ว่า ภาพเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็น “สองเรื่องสำคัญ” คือ
1. ทหารกัมพูชาไม่ได้กลัวทหารไทยอย่างที่หลายคนเชื่อ โดยระบุว่า แม้จะมีความเชื่อหลังสงคราม 5 วัน ว่าทหารเขมรหวาดกลัวทหารไทย แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ชายแดน เช่น การยิงก่อกวน การด่าทอ การตัดลวดหนาม และการวางระเบิด ไม่ใช่ลักษณะของฝ่ายที่หวาดกลัว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากตัวเลขความสูญเสียของทหารเขมรสูงมากถึง 6,000 นายจริง ๆ อย่างที่มีการอ้าง ทหารเขมรคงไม่กล้าปะทะหรือก่อกวนในลักษณะดังกล่าวทุกวัน
2. ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนว่าทหารกัมพูชามีการวางแผนล่อ ยึดลวดหนามอย่างเป็นระบบ โดยทหารกัมพูชาใช้กลยุทธ์แบ่งกำลังเป็นสองชุด โดยชุดแรกเข้ากดดันทหารไทยให้เคลื่อนกำลังออกจากพื้นที่ เมื่อทหารไทยไปเจรจากับหัวหน้าหน่วย อีกชุดจะเข้ามาขนลวดหนามขึ้นรถกระบะจนสามารถนำออกไปได้หนึ่งคันเต็ม ๆ พร้อมตั้งคำถามว่า พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนความกลัวจริงหรือ
เพจดังกล่าวยังระบุว่า ทหารกัมพูชาที่ปฏิบัติการมีความใจเย็นมาก เพราะแม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยง แต่กลับค่อย ๆ ขนลวดหนามขึ้นท้ายรถโดยมีเพียง 2–3 คนยก ส่วนที่เหลือนั่งพักอย่างไม่รีบร้อน แสดงให้เห็นว่าฝ่ายนั้นไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวต่อกำลังทหารไทยเลยแม้แต่น้อย และก็ไม่ได้โง่ ไม่เช่นนั้นคงไม่หลอกเอาลวดหนามของทหารไทยไปได้
ดังนั้นจึงสรุปว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ไทยเราเสียหมา พร้อมประชดประชันว่า หากวันนี้ฝ่ายกัมพูชายึดลวดหนามได้ วันหน้าอาจจะแอบมาลักอาวุธปืนหรือปืนกลของทหารไทยหรือไม่
—-
ข้อความในเพจ Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ
“มีสองเรื่องที่ซ่อนอยู่ในภาพภาพการยึดลวดหนามของไทยโดยทหารกัมพูชา กับข้อสรุปง่ายๆกับเรื่องนี้
ข้อที่ 1 ทหารกัมพูชาไม่ได้กลัวทหารไทย อย่างที่มีหลายคนคิด หลายคนยังคิดว่าทหารเขมรกลัวทหารไทยจนขี้หดตดหาย หลังจากสงคราม 5 วัน
ที่ทหารไทยสังหารทหารเขมรได้มากมายบ้างก็บอกว่าพันต้นๆจนไปถึง 6,000 ซึ่งเอาตามจริงตัวเลขหลัง ส่วนตัวผมไม่เชื่อ มันเวอร์ไป มันไม่มีหลักฐานอะไรบ่งบอกเป็นประจักษ์
บวกกับถ้าตายมากมายขนาดนั้นจริงๆต่อให้จะบอกว่าฮุนเซนสั่งปิดข่าว มีหรือทหารเขมรจะไม่คุยกันลับๆ ถ้าตายมากมายแบบนั้นจริงจริ๊ง จริงจริง มีหรือทหารเขมรจะไม่ขยาดที่จะรบกับไทย
มันต้องแสดงอาการกลัวไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่ทหารเขมรทำทุกวันคือยิงก่อกวน ด่าทอ ตัดลวดหนาม วางระเบิด มันคือพฤติกรรมของการที่ทหารเขมรกลัวทหารไทยจริงหรือ? ลองพิจาณาดูเองละกันนะครับ
ถ้าเชื่อตามข้อมูลที่ได้รับมาจากกองทัพ
ข้อสองก็จะไปเสริมกับข้อแรกนิดๆ กล่าวคือการที่เขมรใช้กลอุบายมาหักหน้าทหารไทย โดยให้ชุดหนึ่งมาทำทีกดดันทหารไทย โดยให้ทหารไทยใช้กำลังเข้าไปพลักดันทหารเขมรชุดที่เข้ามาล่อ
ทหารไทยก็ไปกันซะหมด ปล่อยลวดหนามทิ้งไว้
ทหารเขมรอีกชุดก็เข้ามาตุ๋ยตูด ยึดเอาลวดหนามไปได้ 1 คันรถกระบะ คำถามคือนี่มันคือพฤติกรรมของทหารเขมรที่กลัวทหารไทยจริงหรือ
พฤติกรรมแบบนี้ทหารเขมรไม่กลัวไม่พอนะครับ แต่ใจเย็นมาก ถึงขนาดที่ขับรถกระบะถอยมาแล้วเอาลวดหนามขึ้นท้ายรถก่อนที่จะขับออกไป
คือถ้าทหารเขมรมันกลัวจริงแต่ได้รับคำสั่งมาให้ยึดลวดหนาม ไอ้ 20 คนที่ว่า คงช่วยกันคนละไม้คนละมือ ยกลวดหนามขึ้นรถให้เสร็จไวไว แล้วรีบกนีหางจุกตูดไป แล้วนี่อะไรครับ มีคนยกอยู่ 2-3 คน ที่เหลือนั่งเล่นสบายใจ
สรุปนะทหารเขมรไม่เกรงกลัวทหารไทยครับ ครั้งนี้บอกตรงๆ ฝ่ายไทยเราเสียหมาครับ จะโกรธผมก็ไม่ว่านะแต่มันคือเรื่องจริง
อ่ออีกเรื่องใครว่าทหารเขมรโง่ไปคิดใหม่นะครับ ถ้ามันโง่มันคงไม่หลอกล่อจนยึดลวดหนามทหารไทยไปได้ 1 คันรถแบบนี้
ผมคุยกับหลายคน พี่ๆที่เป็นทหารเองก็ตั้งคำถามนะครับว่าครั้งนี้เสียลวดหนาม ครั้งหน้า มันจะเข้ามาลักปืน ลักปืนกลเราไหม
เสียหมาครับ เสียหมา