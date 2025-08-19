เปิดหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ ยัน "บ้านหนองจาน" ของไทย เผย ไทม์ไลน์จากทุ่งนาสู่การตั้งถิ่นฐานผู้ลี้ภัยกัมพูชา

จากข้อพิพาทเขตแดนที่ "บ้านหนองจาน" กัมพูชาอ้างสิทธิ์ เพจดัง "ทางรถไฟสายมรณะ" งัดภาพถ่ายทางอากาศปี 2516 และ 2533 เทียบปัจจุบัน ชี้ชัดปี 2516 พื้นที่นี้ยังเป็นเพียงทุ่งนาไร้สิ่งปลูกสร้าง ก่อนจะปรากฏร่องรอยค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชาในปี 2533 ที่มีทั้งถนนและบ่อน้ำ สะท้อนประวัติศาสตร์การใช้พื้นที่ที่แตกต่างจากที่ถูกกล่าวอ้างในปัจจุบัน ยืนยันข้อมูลกองทัพบก
จากกรณีที่มีชาวกัมพูชาได้ออกมาร้องเรียนเรื่องการวางรั้วลวดหนามของทหารไทยบริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว โดยกล่าวอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนของตนนั้น ต่อมา ทบ.แจงพื้นที่บ้านหนองจานอยู่ในเขตประเทศไทย เดิมเคยเป็นที่ช่วยเหลือชาวกัมพูชาลี้ภัยจากการสู้รบชั่วคราว ภายหลังพบมีการขยายชุมชน ละเมิด MOU 43 บุกรุกเข้ามาฝั่งไทย แม้ฝ่ายไทยมีการประท้วงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังเฉย ใช้ประชาชนบังหน้า เจตนารุกล้ำอธิปไตยไทย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 ส.ค. เพจ “ทางรถไฟสายมรณะ“ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี้ยวกับประเด็นดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ โดยได้ระบุข้อความว่า
“หลักฐานพื้นที่พิพาทระหว่างไทยและ กพช. ที่บ้านหนองจาน โคกสูง จ.สระแก้ว สืบเนื่องจากเพจของกองทัพที่นำเอาภาพถ่าย gg map ในพื้นที่ของบ้านหนองจานในปี 2528 มาทำภาพเปรียบเทียบกับปัจจุบัน แต่มันไม่ชัดครับ
ถึงมันจะไม่ชัด ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากครับที่ ทบ. จะนำมาเผยแพร่แบบนี้
ผมอยากเสริมช่วยงานของกองทัพด้วย ผมจึงขอนำภาพถ่ายทางอากาศที่ชัดที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้มาให้ชมและเทียบกันว่าพื้นที่พิพาทในอดีตเป็นอย่างไร
ผมนำภาพถ่ายทางอากาศในปี 2516 และ 2533 มาเทียบกับภาพปี 2568 ให้ชมกันครับ
คือส่วนตัวผมเองดูแผนที่ภาพถ่ายมาเยอะ ผมจึงมองออกง่าย แต่ปัญหาคือ ผมจะพยายามอธิบายให้คนเข้าใจอย่างไร ผมเลยนั่งทำภาพเหล่านี้เมื่อคืน หวังว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานก็จะเข้าใจง่ายๆ
ภาพคู่แรกคือ 2516 และ 2568
ภาพ 2516
จุดอ้างอิงเส้นสีฟ้าคือแนวคลองธรรมชาติในแนวเหนือใต้
วงกลมสีขาวคือบ้านหนองจานและบ้านโนนหมากมุ่น
วงกลมแดงคือที่ตั้งของบ้านโชคชัยในปัจจุบันเมื่อเทียบกับในอดีต
ให้สังเกตแนวคลองน้ำธรรมชาติเทียบกันให้ดีครับ แนวคลองยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก
ภาพนี้ถือเป็นภาพที่สำคัญมากครับ พบว่าจุดวงกลมสีแดงซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านจ๊อกเจียหรือบ้านโชคชัยของฝ่าย กพช.ในปัจจุบันนั้น เมื่อตรวจสอบในภาพปี 2516 พื้นที่นี้จะยังไม่มีหมู่บ้านนี้เลยครับ พื้นที่เป็นเพียงทุ่งนา
หากดูให้ดีเมื่อเทียบกับบ้านหนองจาน และบ้านโนนหมากมุ่น จะพบว่าในภาพถ่ายทางอากาศ จะเห็นความหนาแน่นของอาคาร บ้านเรือน ชุมชน รวมทั้งมีถนนให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน มันต้องมีบ้านเรือนและถนน
แต่บริเวณที่ตั้งของบ้านจ๊อกเจียหรือโชคชัยนั้น ดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือนใดๆอยู่เลย และก็ยังไม่มีถนนอีกด้วย
ส่วนภาพคู่ที่ 2
ปี 2533 และ 2568
ปี2533 จุดอ้างอิง
วงกลมขาว คือ บ้านหนองจาน
เส้นสีฟ้าคือคลองธรรมชาติ
เส้นสีน้ำเงินคือคลองขุด
สี่เหลี่ยมสีน้ำเงินคือ บ่อน้ำที่ถูกขุดขึ้น
วงกลมสีแดงคือ พื้นที่บ้านจ๊อกเจียหรือโชคชัย
ให้สังเกตที่คลองน้ำธรรมชาติเช่นเดิม เพิ่มเติมจุดอ้างอิงก็คือ คลองขุด ที่ขุดแนวตะวันออกไปตะวันตก
จุดที่สำคัญของภาพนี้คือ บริเวณหมู่บ้านจ๊อกเจียหรือโชคชัยนั้นมีถนนและมีการขุดบ่อน้ำแล้ว เมื่อเราย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลประวัติศาสตร์ในช่วงที่เวียดนามเข้ามาทุบเขมรแดง คือปี 2521-2532 มีการอพยพของเขมรเจ้า เขมรแดง เขมรประชาธิปไตย หนีกองทัพเวียดนามไปอยู่ตามค่ายผู้อพยพต่างๆ ที่หนึ่งคือบ้านหนองจาน
ตามภาพถ่ายนี้จะพบว่าในปี 2533 เราจะเห็นโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนนในบริเวณนั้น ตลอดจนมีการขุดบ่อน้ำรูป 4 เหลี่ยมสำหรับค่ายผู้อพยพ และในปัจจุบันบ่อน้ำนี้ยังอยู่ ถนนที่ตัดทำในช่วงนั้นก็กลายเป็นถนนหลักในหมู่บ้านจ๊อกเจีย
ผมไม่ได้ตามต่อว่าค่ายผู้อพยพเหล่านี้ปิดตัวไปเมื่อใด แต่ผมเข้าใจว่าหลังจากเวียดนามถอนทหารกลับ ชาว กพช. ส่วนใหญ่ก็คงกลับเข้าประเทศ กพช. แต่ก็จะมีเหลืออยู่บ้างที่ไม่ยอมกลับและปักหลักอยู่ต่อจนในหลายปีถัดมากลายเป็นชุมชน กพช.ที่เรียกว่าหมู่บ้านโชคชัยหรือจ๊อกเจียจนถึงปัจจุบัน
สรุปว่าในปี 2516 ไม่น่าจะมีชุมชนคน กพช. มาอยู่บริเวณนี้ เพราะเป็นทุ่งน่า ไม่มีถนนไม่มีหมู่บ้านใดๆ
จากภาพถ่ายทางอากาศปี 2533 กลับพบว่ามีถนนในพื้นที่และมีการขุดบ่อน้ำ ซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้จะต้องสร้างขึ้นในช่วงที่มีค่ายอพยพของคน กพช. ที่หนีเวียดนามเข้ามา
ข้อมูลนี้ผมวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศที่ผมมี ซึ่งมันก็ไม่ได้ชัดแบบละเอียดมากมาย (จริงๆมันมีแบบละเอียดนะแต่มันต้องใช้ปัจจัย)
ส่วนหากใครอยากรู้ว่าเส้นเขตแดนอยู่ตรงไหนในภาพ ผมก็จนปัญญาจริงๆ ต้องให้ทหารเป็นคนลากให้แล้วแหละครับ
เส้นสีเหลืองที่เป็นเส้นเขตแดนที่ gg map กำหนดไม่ตรงตามข้อมูลของฝ่ายไทยนะครับ”