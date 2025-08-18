“ทำคุณบูชาโทษ” เพจดังย้อนรอยวิกฤตชายแดน “หนองจาน” ยุคเขมรแดง ล่าสุดเขมรอ้างพื้นที่เป็นของตน

เพจ “โบราณนานมา” เสนอสำนวน“ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป” พร้อมย้อนรอยวิกฤตชายแดนในยุคเขมรแดง ที่ชาวกัมพูชาในอดีตหนีมาอยู่ในดินแดนไทย แต่กลับอ้างพื้นที่นี้เป็นของตนเอง
วันนี้ (18 ส.ค.) เพจ “โบราณนานมา” ได้ออกโพสต์สำนวนไทยถึงชาวกัมพูชา ว่า “สำนวนที่เหมาะสมที่สุด คือ “ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป” และ “กินบนเรือนขี้บนหลังคา”
ย้อนกลับไปในระหว่างปี 2522 ชาวกัมพูชาจำนวนมากได้อพยพลี้ภัยสงครามออกมาจากประเทศตนเอง “ค่ายผู้อพยพหนองจาน” คือหนึ่งในสถานที่ที่ชาวกัมพูชา 13,000 คนได้มารวมตัวกัน เนื่องจากเกิดสงครามภายในกัมพูชาระหว่างกองกำลังเขมรแดงกับกลุ่มต่อต้านฝ่ายต่าง ๆ ยังรุนแรงอยู่มาก และเหตุที่ยังไล่ล่าฆ่ากันแหลกลาญในห้วงนั้นยาวนานจึงทำให้ราษฎรกัมพูชาก็ดี กำลังติดอาวุธของฝ่ายต่าง ๆ ในกัมพูชาก็ดี ล้วนแต่อดอยาก ลำบากไปทุกฝ่าย อาหารหยูกยาเป็นของหายากยิ่ง ผู้ลี้ภัยจำนวนมหาศาลจึงบ่ายโฉมเดินเท้าอพยพหลบหนีทั้งความยากแค้นและการไล่ล่าฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุมาสู่ชายแดนไทยแทบทุกจุด
“ค่ายผู้อพยพหนองจาน” หรือ “ศูนย์พักพิงหนองจาน” (Nong Chan Refugee Camp) หรือฝั่งไทยรู้จักกันในชื่อ “แคมป์ 511” ตั้งอยู่ในบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เป็นหนึ่งในค่ายผู้อพยพที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ๆ บนชายแดนไทย–กัมพูชา เคยเป็นทั้งค่ายผู้ลี้ภัย และศูนย์กลางการแจกจ่ายอาหาร เมล็ดพันธุ์ และโอกาสในการมีชีวิตรอด
“หนองจาน” ไม่ได้แค่ต้อนรับคนแปลกหน้า แต่มอบโอกาสให้เขา “ปลูกข้าว” เลี้ยงตัวเอง และ “กลับไปมีชีวิตใหม่” ได้อีกครั้ง
ปี 2523 มีการแจกอาหารและอุปกรณ์กว่า 340,000 รายการในที่เดียว ชื่อของ “Land Bridge” หรือ “สะพานชีวิตแห่งหนองจาน” ถูกจารึกไว้ในบันทึกของ UNHCR และ CARE จนทุกวันนี้และในบันทึกสำคัญ ยังระบุว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จฯ ไปช่วยเหลือประชาชนที่นี่ด้วยพระองค์เอง
แต่เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ พบว่ามีราษฎรกัมพูชาบางส่วนไม่ยอมเดินทางกลับประเทศ ยังคงพักอาศัยในพื้นที่ของประเทศไทย
แต่วันนี้ “ราษฎรกัมพูชา” ที่ตั้งถิ่นฐานในเขตของประเทศไทย ที่ประเทศไทยเคยช่วยเหลือในยามสงคราม กลับได้อ้างว่า พื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานเป็นพื้นที่ของ “กัมพูชา” ไม่ใช่ไทย
ที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงในพื้นที่อ้างสิทธิ์ โดยการสนับสนุนให้ราษฎรมาสร้างถิ่นฐานอย่างถาวร ในบริเวณ “บ้านหนองจาน”ทั้งในบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิ์ และนอกบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิ์ในฝั่งประเทศไทย
ซึ่งกองทัพบก โดยกองกำลังบูรพา ได้ดำเนินการประท้วงร้องเรียนฝ่ายกัมพูชาในเวทีต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับหน่วยทหารในพื้นที่ และผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน แต่ฝ่ายกัมพูชากลับนิ่งเฉย ไม่มีการชี้แจงในรายละเอียด หรือแก้ไขใด ๆ จึงยืนยันได้ว่าฝ่ายไทยได้ใช้การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีมาตลอด
โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ฝ่ายกัมพูชา มีเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ พยายามจะใช้ประชาชนให้เป็นผู้ออกหน้าในการรุกล้ำพื้นที่อธิปไตยประเทศไทยในบริเวณดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับฝ่ายทหารโดยตรง
เรื่องนี้จึงเหมาะสมกับสำนวนไทยที่ว่า “ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป” และ “กินบนเรือนขี้บนหลังคา”