ทภ.2 สรุปสถานการณ์ไทยคุมพื้นที่สำคัญ เขมรยังโต้หนัก เตรียมส่งอาวุธที่ยึดได้ที่ช่องอานม้าให้ผู้ชำนาญการตรวจสอบ

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ปะทะต่อเนื่องตลอดวัน ไทยยังตรึงกำลังพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้ พร้อมยึดภูมิประเทศสำคัญปราสาทตาควาย - เนิน 350 แต่เขมรยังใช้ MB21-ปืนใหญ่-โดรน โจมตีหนัก พบส่งออกน้ำมันผ่านช่องเม็กมากผิดปกติ ส่วนอาวุธที่ยึดได้ที่ช่องอานม้าเตรียมส่งผู้ชำนาญการตรวจสอบ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2568 (เวลา 18.00 น.)
สถานการณ์ ในวันนี้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นมา มีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้
พื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ค., ปืนใหญ่ และ จรวด BM-21 ฝ่ายเราใช้โดรนทำการปฏิบัติต่อที่หมายตามแผนจำนวน 3 จุด ที่หมายถูกทำลาย 80 %
พื้นที่พระวิหาร – ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนในพื้นที่ ทั้ง ค., ปืนใหญ่ และ จรวด BM-21 และพื้นที่ประตูเหล็กมีการปะทะด้วยปืนเล็กอย่างหนาแน่นต่อเนื่อง ปืนใหญ่ฝ่ายเราดำเนินการยิงสนับสนุนในพื้นที่
พื้นที่ภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเรา ด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ค., ปืนใหญ่ และ จรวด BM-21 อย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน ฝ่ายเราทำการตรึงตลอดแนวการวางกำลัง และตอบโต้ตามเหตุการณ์
พื้นที่ช่องจอม - ช่องระยี – ปลดต่าง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ฝ่ายกัมพูชาโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธปืนเล็ก และ ค. ในพื้นที่ เป็นห้วงๆ และมีการเพิ่มเติมกำลังประมาณ 300 นาย จากนอกพื้นที่ ฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุน ค. ยิงต่อที่หมายพื้นที่โอสเม็ด
พื้นที่ปราสาทตาควาย - เนิน 350 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ค. และ จรวด BM-21 และยังปรากฎการใช้อากาศยานไร้คนขับทั้งแบบทิ้งระเบิด และ FPV ฝ่ายเราปฏิบัติการเข้าตี ยึดครองภูมิประเทศสำคัญ
พื้นที่ปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตี ด้วยอาวุธยิงสนับสนุน ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง, ค., ปืนใหญ่, จรวด BM-21 และปรากฏการใช้อากาศยานไร้คนขับบินตรวจการณ์ในพื้นที่ ฝ่ายเราทำการตรึงตลอดพื้นที่การวางกำลัง และตอบโต้ตามเหตุการณ์
พื้นที่สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีด้วยอาวุธปืนเล็ก และ ค. ในพื้นที่ เป็นห้วงๆ ฝ่ายเราทำการตรึงกำลังฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ ตลอดแนวการวางกำลัง
เรื่องสำคัญอื่นๆ ปรากฏข่าวสารมีการเตรียมส่งออกน้ำมัน ในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก มากผิดปกติ เมื่อเทียบกับห้วงเวลาที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 จึงแจ้งให้ กองอำนวยการรักษาภายในจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ และขออภัยในความไม่สะดวก พร้อมกันนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติ สามารถแจ้งได้ในช่องทางสายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หมายเลข 1374
ตามที่ปรากฎภาพคล้ายระบบอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังสมัยใหม่ ในห้วงที่มีการปฏิบัติการทางทหารเพื่อควบคุมพื้นที่ช่องอานม้า ตามสื่อสังคมออนไลน์ ปัจจุบันการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับยุทโธปกรณ์ดังกล่าว ได้ถูกเก็บไว้ รอการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป