“พาณิชย์”จัดทีมคุมเข้ม 4 ด่าน สกัดนำเข้ามันสำปะหลังไม่ได้คุณภาพจากเพื่อนบ้าน

กรมการค้าต่างประเทศรับลูก นบมส. จัดเจ้าหน้าที่คุม 4 ด่านนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ช่องเม็ก ท่าลี่ บึงกาฬ และมุกดาหาร ป้องกันการนำเข้าสินค้าไม่ได้คุณภาพ กระทบราคาในประเทศ และกระทบต่อเกษตรกร หลังผลผลิตกำลังจะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วง ธ.ค.68-มี.ค.69
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมในฐานะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการนำเข้าสินค้ามันสำปะหลัง ได้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้กำชับในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำด่านนำเข้า เข้มงวดการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามันสำปะหลังที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังภายในประเทศ
สำหรับการดำเนินการ จะเพิ่มความเข้มงวดในการนำเข้ามันสำปะหลังผ่าน 4 ด่านศุลกากรสำคัญ ได้แก่ 1.ด่านศุลกากรช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 2.ด่านศุลกากรท่าลี่ จังหวัดเลย 3.ด่านศุลกากรบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และ 4.ด่านศุลกากรมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดนำเข้าทั้ง 4 จุดข้างต้น เพื่อตรวจสอบมาตรฐานที่นำเข้ามาในประเทศตลอดช่วงเดือน ธ.ค.2568-มี.ค.2569 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดจำนวนมาก
“กรมพร้อมทำหน้าที่จับตาการนำเข้ามันสำปะหลังอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการว่ากรมมีความตั้งใจจริงและดำเนินงานอย่างจริงจังในการปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้สินค้ามันสำปะหลังที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยอย่างเด็ดขาด”นางอารดากล่าว
ที่ผ่านมา ช่วงเดือน ธ.ค.-มี.ค.ของทุกปี เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังภายในประเทศออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก มักจะมีการนำมันสำปะหลังที่ไม่ได้คุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศ ซึ่งกรมได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนเพื่อสุ่มตรวจสอบคุณภาพมันสำปะหลังที่นำเข้าอย่างต่อเนื่องทุกปี และหากตรวจพบว่ามีการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จะดำเนินการพักทะเบียนผู้นำเข้ารายดังกล่าว จนกว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพมันสำปะหลังให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จึงจะสามารถกลับมาดำเนินการนำเข้าได้อีกครั้ง
โดยมาตรการดังกล่าว ช่วยแก้ปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังคุณภาพต่ำและราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ประกอบการนำเข้ามันสำปะหลังตามแนวชายแดนจำเป็นต้องนำเข้ามันสำปะหลังที่มีคุณภาพและราคาที่สูงขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งช่วยให้ราคามันสำปะหลังของไทยทั้งระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น ส่งผลดีกับรายได้ที่เกษตรกรไทยจะได้รับ