ใครเอาเปรียบเกษตรกรชั่งตวงวัดเอาจริง หลังปีที่แล้วจับเครื่องชั่งโกงน้ำหนักกว่า 5 หมื่นเครื่อง

อุบลราชธานี-กระทรวงพาณิชย์จัดเต็ม ปล่อยคาราวานสายตรวจตรวจสอบเครื่องชั่งและเครื่องมือวัดสินค้าเกษตรสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ก่อนฤดูการเก็บเกี่ยว โดยปีที่แล้วจับเครื่องชั่งโกงน้ำหนักมากถึง 455 ราย กว่า 5
หมื่นเครื่อง
นางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคเป็นหลัก จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งและเครื่องมือวัดสินค้าเกษตรโดยเฉพาะในช่วงก่อนฤดูการเก็บเกี่ยว สินค้าเกษตรข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ที่กำลังจะมาถึงนี้
จึงได้มอบหมายให้กองชั่งตวงวัด จัดเจ้าหน้าที่ฯ ออกตรวจสอบเครื่องชั่งและเครื่องมือวัดสินค้าเกษตร ตามสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตรอย่างเข้มข้น เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบปกติที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้วทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม- 4 พฤศจิกายน 2568 กรมฯได้จัดสายตรวจพิเศษเข้าตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อกำกับดูแล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนว่า จะได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
สำหรับวันนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ปล่อยขบวนคาราวานสายตรวจฯ ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดสายตรวจทั้งหมด 8 สาย เข้าพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน 400 กว่าราย เพื่อดำเนินการตรวจสอบกำกับดูแลตามสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตร หากตรวจพบสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตรใดใช้เครื่องชั่ง และเครื่องวัดที่ไม่ถูกต้อง มีค่าความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากมีการแก้ไขดัดแปลง เครื่องชั่ง/เครื่องวัด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาท
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2568 กองช่างตรวจวัด ได้ตรวจสอบเครื่องวัด มาตรวัด เครื่องช่างต่างๆ ที่กรมการค้าภายในกำกับดูแล มีการตรวจไป 9 ล้านกว่าเครื่อง พบการกระทำความผิด 455 ราย จำนวน 53,000 กว่าเครื่อง จึงมีการดำเนินคดีกับ 400 กว่ารายนี้
ซึ่งกรมมีการดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี จึงเชื่อมั่นว่าการออกตรวจสอบในครั้งนี้ จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร ประชาชนผู้บริโภคว่าจะได้รับความเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนสังเกตเบื้องต้นเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง เช่น เครื่องชั่งและเครื่องวัด ตามสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตร จะต้องมีสติ๊กเกอร์วงกลมรูปครุฑแดงของกรมการค้าภายในติดไว้ เพื่อแสดงว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้ว (ซึ่งในปี พ.ศ. 2568 จะเป็นสีเทา)
ทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่อง เครื่องชั่งตวงวัดและการซื้อขาย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ ศูนย์/สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ