10สมาคมเหล็กฯร้องรมว.อุตฯ เข้มงวดการอนุญาตเปิดรง.เหล็กที่ถูกปิดชั่วคราว ย้ำต้องผลิตได้ตามมอก.20-2559 และ มอก. 24-2559

กลุ่ม10สมาคมเหล็กฯยื่นหนังสือถึงรมว.อุตสาหกรรม เรียกร้องให้เข้มงวดการอนุญาตโรงงานเหล็กเส้นที่ถูกสั่งปิดโรงงานชั่วคราวก่อนกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง โดย อนุญาตเฉพาะโรงงานที่ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม มอก. 20-2559 และ มอก. 24-2559 อย่างครบถ้วน เพื่อยกระดับคุณภาพเหล็กไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (24 ต.ค.) กลุ่ม 10 สมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย ยื่นหนังสือต่อนายธนกร วังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเรียกร้องให้เข้มงวดการอนุญาตโรงงานผลิตเหล็กเส้นที่ถูกสั่งปิดชั่วคราวกลับมาดำเนินการอีกครั้ง หลังพบว่ามีบางโรงงานที่เคยถูกปิดจากการผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐาน ได้พยายามขอกลับมาเปิดโรงงานใหม่อีกครั้ง
โดยกลุ่ม 10 สมาคมฯ กังวลว่า หากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล็กที่ถูกปิดชั่วคราวกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งโดยไม่ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน มอก. อาจทำให้เหล็กไม่ได้คุณภาพกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมให้กับโรงงานเหล็กที่มีเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า
เนื่องจากโรงงานเหล็กที่ใช้เตาหลอม Induction Furnace (IF) มีข้อจำกัดของเตาหลอมประเภทนี้ คือ ไม่มีระบบออกซิเดชั่น (Oxidation) และการสร้างสแลก (slag) สำหรับกำจัดหรือดูดซับสารมลทิน เช่น ฟอสฟอรัส กำมะถัน และสิ่งเจือปนที่มากับเศษเหล็ก เช่น โบรอน เป็นต้น ทำให้ควบคุมคุณสมบัติทางเคมีตลอดจนปริมาณของสารมลทินและสิ่งเจือปนได้ยาก จึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกเศษเหล็กที่ใช้เป็นวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน และเตรียมเศษเหล็กที่สะอาด และต้องมีการเติมส่วนผสมทางเคมีด้วยธาตุต่างๆ ลงไปในกระบวนการหลอมอย่างแม่นยำและจะต้องมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กด้วยเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furmace) แต่ปรากฏว่าโรงงานเหล็กกลุ่มIFนี้ส่วนใหญ่ไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็กให้บริสุทธิ์ (Lade Furmace) ทำให้มีต้นทุนการผลิตเหล็กที่ต่ำกว่าโรงงานเหล็กที่ได้มาตรฐานราว 0.50-1 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้เกิดการแข่งขันมีตัดราคาขายในตลาดเกิดขึ้นอีกครั้ง
ดังนั้น กลุ่มสมาคมเหล็กฯ จึงเสนอให้อนุญาตเฉพาะโรงงานที่ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตาม มอก. 20-2559 และ มอก. 24-2559 อย่างครบถ้วน พร้อมเรียกร้องให้ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สมอ. ทำงานร่วมกันในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพเหล็กไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
สำหรับกลุ่ม 10สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า สมาคมผู้ผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน สมาคมการค้าผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น สมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย สมาคมการชุบสังกะสีไทย สมาคมหลังคาเหล็กไทยและสมาคมโลหะไทย