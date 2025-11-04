xs
“คนละครึ่งพลัส” กระตุ้นเศรษฐกิจอีสานคึกคัก ยอดใช้จ่ายกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ธปท.อีสานชี้อานิสงส์คนละครึ่งพลัสกระตุ้นการใช้จ่ายกว่า 2.7 หมื่นล้านบาท ยอดใช้จ่าย 5 วันแรกภาคอีสานสูงเป็นอันดับ 1 รองจากกรุงเทพฯ ห่วงหลังจบโครงการคนละครึ่งพลัสภาคการบริโภคหด ต้องหามาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง

นายทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.)
วันนี้ (4 พ.ย.) ที่ห้องประชุมปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.) นายทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) เป็นประธานแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส 3 และแนวโน้มไตรมาส 4 ปี 2568 โดยมีผู้บริหาร ธปท.สภอ. พร้อมสื่อมวลชนร่วมเวทีแถลงข่าว

นายทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) กล่าวว่า เศรษฐกิจครึ่งปี 2568 ยังทรงตัว เนื่องจากมีแรงบวกจาก 2 เรื่องทั้งการท่องเที่ยว และเร่งส่งออกของผู้ประกอบการก่อนเจอมาตรการภาษีทรัมป์ แต่พอครึ่งปีหลังไตรมาสที่ 3 แรงบวกไม่มี ทำให้ภาคการบริโภค การผลิต และการลงทุนลดลง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 มีมาตรการของภาครัฐเข้ามากระตุ้นผ่านโครงการคนละครึ่งพลัส ทำให้ตัวเลขขยับขึ้นเล็กน้อย

แต่ในปี 2569 โครงการคนละครึ่งพลัสจะสิ้นสุด ปัจจัยลบต่างๆ ก็กลับมาเหมือนเดิม โดยเฉพาะภาคการเกษตรในปีหน้าผลผลิตพอได้ แต่ราคาตกต่ำ ทั้งมันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และข้าว เนื่องจากอินเดียและเวียดนามกลับมาส่งออกข้าว ฉะนั้นปีหน้าภาคการเกษตรยังไม่ค่อยดี ปีหน้าเศรษฐกิจไม่ค่อยจะโต ถ้าไม่มีมาตรการใหม่ๆ มาเสริมอีก

นายทรงธรรมยังกล่าวถึงมาตรการโครงการคนละครึ่งพลัสว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจไม่ค่อยดี เมื่อมีโครงการคนละครึ่งพลัสเข้ามาช่วงไตรมาส 4 ประจวบกับเป็นช่วงเทศกาลประจำปี ทั้งเทศกาลลอยกระทง ปีใหม่ จึงทำให้เกิดการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เชื่อว่าจะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ขยับขึ้นได้ เนื่องจากเม็ดเงินที่เข้ามาในโครงการคนละครึ่งพลัส 66,000 ล้าน






ส่วนภาคอีสานประมาณ 18,400 ล้านบาท คิดเป็น 28% ของวงเงินทั้งหมด รวมกับประชาชนต้องจ่ายสมทบ จะมีเม็ดเงินรวมใช้จ่ายในภาคอีสานประมาณ 27,400 ล้าน คิดเป็น 1.3 ของจีดีพีอีสาน เชื่อว่าจะทำให้ไตรมาส 4 ตัวเลขขยับขึ้นได้ โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่ายอดการใช้จ่าย 5 วันแรกของโครงการคนละครึ่งพลัส คือวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน กระตุ้นการใช้จ่าย 1 หมื่นกว่าล้านบาท ส่วนภาคอีสานมียอดการใช้จ่ายสูงอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานครเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 4 จะขยับขึ้นจากอานิสงส์โครงการคนละครึ่งพลัส แต่จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา พบว่าเมื่อโครงการจบไปแล้วภาคการบริโภคก็จะกลับลดลงเหมือนเดิม หากไม่มีโครงการใหม่ๆ เข้ามาเป็นแรงกระตุ้นก็จะแผ่วลงในไตรมาสต่อๆ มา

