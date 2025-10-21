Nvidia ปวดใจ! สูญตลาด GPU ใน AI จีนจาก 95% เหลือ 0% พิษนโยบายคุมส่งออกสหรัฐฯ

เจนเซ่น หวง (Jensen Huang) เจ้าพ่อเอ็นวิเดีย (Nvidia) สุดเซ็งสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหน่วยประมวลผลกราฟฟิกหรือ GPU ในวงการปัญญาประดิษฐ์ AI จีนจากที่เคยมี 95% เหลือ 0% ชี้เป็นผลกระทบโดยตรงจากนโยบายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ชี้ยังหวังได้กลับมาทำธุรกิจกับจีนอีกในอนาคต
เจนเซ่น หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Nvidia เปิดเผยตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดครั้งล่าสุดในงาน Citadel Securities Future of Global Markets 2025 เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2568 ว่าส่วนแบ่งตลาด GPU สำหรับใช้ในการพัฒนา AI ขั้นสูงในจีนของบริษัทร่วงลงจาก 95% เหลือ 0% โดยสิ้นเชิง จากมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดจีนเคยคิดเป็นสัดส่วนมหาศาล โดยมีมูลค่าประมาณ 20-25% ของรายได้ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของ Nvidia
ในไตรมาสล่าสุด Nvidia มีรายได้รวมกว่า 41,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบรายปี
เจ้าพ่อ Nvidia ชี้ว่าผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับจีนถูกปิดกั้นทั้งหมด ทั้งรุ่น A800 และ H800 ที่ออกแบบมาเพื่อตลาดจีนถูกห้ามส่งออกตั้งแต่ปี 2566 ขณะที่รุ่นใหม่ H20 ก็เผชิญปัญหาด้านใบอนุญาต หลังสหรัฐฯ เริ่มกำหนดมาตรการตั้งแต่ตุลาคม 2565 สถานการณ์นี้ทำให้บริษัทปรับคาดการณ์รายได้เป็นศูนย์
"ปัจจุบัน Nvidia คาดการณ์รายได้จากจีนไว้ที่ 0% หากมีรายได้เกิดขึ้นจากจีนก็จะถือเป็นโบนัส" หวงระบุ พร้อมกับสะท้อนจุดยืนระมัดระวังของบริษัท
ซีอีโอ Nvidia ยังวิจารณ์นโยบายรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าไม่คิดว่าผู้กำหนดนโยบายคนใดจะคิดว่าเป็นความคิดที่ดี ที่นโยบายของประเทศกลับทำให้อเมริกาสูญเสียหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปเป็นศูนย์
ความเห็นของ Nvidia เกิดขึ้นในวันที่จีนเร่งพัฒนาทางเลือกในประเทศ ทำให้ผู้ให้บริการคลาวด์และห้องปฏิบัติการ AI ของจีนหันไปใช้ชิปในประเทศและฮาร์ดแวร์ทางเลือกมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หลังถูกจำกัดการเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์จากบริษัทชั้นนำของโลก
ในภาพรวม Nvidia ยังมองอนาคตด้วยความหวัง เพราะแม้ปัจจุบันจะเขียนจีนออกจากแผนธุรกิจไปแล้ว แต่หวงยังหวังว่าธุรกิจของ Nvidia จะสามารถกลับมาดำเนินการในจีนได้ในอนาคต.