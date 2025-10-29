"ธีระชัย" ยื่น "วันนอร์" ตรวจสอบปฏิญญากัวลาลัมเปอร์-MOU แร่หายาก หวั่นกระทบอธิปไตยไทย-ขัด รธน.

อดีต รมว.คลัง ยื่นวันนอร์ฯ ตรวจสอบความเหมาะสมของท่าทีรัฐบาลต่อ “ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์” และ “MOU แร่หายาก” ชี้อาจกระทบอำนาจอธิปไตยของไทยและขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 หลังให้อเมริกามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลแหล่งแร่ก่อนชาติอื่น พร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาสแกมเมอร์–คุมเส้นทางการเงิน–งดส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต–ห้ามส่งออกทองคำไปกัมพูชา
วันนี้( 29 ตุลาคม 2568 )ที่รัฐสภา นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม ยื่นหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบความเหมาะสมของท่าทีทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐบาลต่อ “ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์” และ “บันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับแร่หายาก”
นายธีระชัย ระบุว่า ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปลงนามนั้น มีข้อวิจารณ์ว่าอาจส่งผลเสียต่อประเทศไทยในสองประเด็นหลัก คือ
1. การลงนามดังกล่าวอาจเปิดโอกาสให้สหรัฐอเมริกามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลแหล่งแร่หายาก และต้องแจ้งให้สหรัฐฯ ทราบก่อนประเทศอื่นในการเริ่มโครงการใหม่ ซึ่งอาจเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และเป็นการเร่งรีบลงนามโดยไม่จำเป็น ทั้งที่ไทยยังได้เปรียบทางเศรษฐกิจ
2. ปฏิญญาดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือปราบปรามสแกมเมอร์เพียงเล็กน้อย และไม่กำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งอาจทำให้การดำเนินการล่าช้า
คณะผู้ยื่นจึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณานำข้อมูลนี้ส่งต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อทบทวนและแก้ไขแนวทางรักษาอธิปไตยของชาติ พร้อมแนบข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ เช่น การตัดเส้นทางการเงิน งดจ่ายไฟฟ้า งดน้ำมัน งดส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต การอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้อง และห้ามส่งออกทองคำไปกัมพูชา
ด้านนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือแทนนายวันมูหะมัดนอร์กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า เรื่องดังกล่าวมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ อาณาเขตไทย–กัมพูชาและ ปัญหาสแกมเมอร์ ซึ่งสอดคล้องกับการประชุม IPU ที่ประธานรัฐสภาเพิ่งเข้าร่วม ณ นครเจนีวา โดยจะนำเรื่องนี้กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป