น่านเช็คทันที!ยันน้ำมันออกด่านฯห้วยโก๋นเข้าลาว ไม่มีส่งต่อเขมร

น่าน - ผู้ว่าฯน่าน สั่งตรวจสอบทันที..ข่าวรถบรรทุกน้ำมันรอข้ามแดนห้วยโก๋น ยืนยันการส่งออกเป็นไปตามปกติ ไม่มีส่งต่อเข้ากัมพูชาที่ต้องขนส่งผ่านภูเขาไกลนับพันกิโลเมตร
กรณีที่ปรากฏกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะเพจ Facebook “Army Military Force” ระบุให้มีการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมันที่จอดรอข้ามแดนไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และมีการเชื่อมโยงว่าน้ำมันดังกล่าวอาจถูกส่งต่อไปใช้ในกัมพูชา
วันนี้(16 ธ.ค.68) นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้ว่าที่ร้อยตรี ณฐพล นพณัฐธนากุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายณเมศ ปิ่นแก้วตะวัน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายจักรี อินทำ ปลัดอำเภอฝ่ายกิจการชายแดน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย อส.อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ด่านพรมแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น โดยทันที
เบื้องต้นด่านศุลกากรทุ่งช้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนห้วยโก๋น ระบุว่า ปริมาณการส่งออกน้ำมันไปยัง สปป.ลาว ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยด่านศุลกากรทุ่งช้างได้ดำเนินการตรวจสอบน้ำมันขาออกร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านเป็นประจำทุกวัน และยังไม่พบปริมาณการส่งออกที่ผิดปกติแต่อย่างใด
จากข้อมูลสถิติการส่งออกน้ำมันย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2568 พบว่า มีรถบรรทุกน้ำมันดีเซลผ่านด่านจำนวน 3,629 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เพียงร้อยละ 1.21 ขณะที่รถบรรทุกน้ำมันเบนซินมีจำนวน 363 คัน ลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ เฉพาะช่วงวันที่ 12–16 ธันวาคม 2568 พบว่าจำนวนรถบรรทุกน้ำมันมีความผันผวนตามปกติของการค้าชายแดน และไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกต
ด้านปริมาณและมูลค่าการส่งออกน้ำมันรวม ปี 2568 มีปริมาณการส่งออก 174.39 ล้านลิตร ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีปริมาณ 188.67 ล้านลิตร คิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.57 ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 3,475 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 4,591 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 24.30
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การส่งออกน้ำมันผ่านด่านพรมแดนถาวรบ้านห้วยโก๋นมีปลายทางชัดเจนอยู่ภายใน สปป.ลาว โดยเฉพาะพื้นที่ตอนเหนือ เพื่อนำไปใช้ในโรงไฟฟ้า ปั๊มน้ำมัน เหมืองแร่ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามปกติ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาด้านภูมิศาสตร์และโลจิสติกส์แล้ว การขนส่งน้ำมันจากด่านห้วยโก๋นผ่าน สปป.ลาว ไปยังกัมพูชามีระยะทางไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร เส้นทางส่วนใหญ่เป็นภูเขา ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และไม่สอดคล้องกับรูปแบบการค้าพลังงาน ผู้ส่งออกน้ำมันผ่านด่านเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของประเทศ โดยทุกเที่ยวการส่งออกมีเอกสารศุลกากรและปลายทางชัดเจนที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
“จังหวัดน่านจึงขอยืนยันว่า การส่งออกน้ำมันผ่านด่านพรมแดนถาวรบ้านห้วยโก๋นเป็นการค้าชายแดนตามปกติ ตัวเลขการส่งออกสอดคล้องกับสถิติย้อนหลังและฤดูกาล และไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่อย่างใด”