สลดแก๊สในครัวระเบิดบ้านพักสาวใหญ่ เจ้าของบ้านดับ 1 ราย เจ็บอีก 7 ราย

แก๊สหุงต้มระเบิดในบ้านพักสาวใหญ่ ย่านอำเภอเมืองปทุมฯ
บาดเจ็บ 7 ราย เจ้าของบ้านเสียชีวิตคาที่ 1 ราย
เมื่อเวลา 07.20 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2568 พ.ต.ต.ชัยพัชร์ อารีวงษ์ สว.สอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งมีเหตุแก๊สระเบิด เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนหลายราย เหตุเกิดภายในหมู่บ้านพนาสนธิ์ (ตรงข้าม อบจ.ปทุมธานี) หมู่ 2 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู็บังคับบัญชาทราบพร้อมทั้งรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย น.ส.สุพีพร โมรา หน.สนง.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายสมคิด สมประสงค์ กำนัน ต.บ้านฉาง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ในที่เกิดเหตุ เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้นปลูกติดกันหลายหลัง ตรวจสอบพบว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุคือบ้านเลขที่ 96/129 ซึ่งเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น โดยมีเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้ อยู่หลังบ้านและสภาพในที่เกิดเหตุด้านหน้ามีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนมากรวมทั้งบ้านที่อยู่ติดกันฝั่งซ้ายขวาคือบ้านเลขที่ 6.9/128 และ 69/130 โดยแรงระเบิดทำให้เกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง และตัวบ้านได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งยังลุกลามไปบ้านใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ช่วยกันใช้น้ำฉีดสกัดเพื่อคุมเพลิงไม่ให้ลุกลาม พร้อมกับประสานไปยังเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาทำการตัดไฟโดยใช้เวลาในการฉีดดับเพลิงประมาณ 30-40 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย ถูกแรงระเบิดและถูกไฟไหม้ตามร่างกาย เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 รายส่ง โรงพยาบาลปทุมธานี และมีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน 1 ราย และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย ยังคงห่วงบ้านไม่ยอมไปโรงพยาบาล เบื้องต้น สภาพภายในบ้านได้รับความเสียหาย ทั้งกำแพง หลังคาทะลุ และกำแพงของบ้านทั้ง 2 ฝั่งล้มพังลงมา มีรถกระบะได้รับความเสียหาย 1 คัน รถยนต์เก๋ง 1 คันและรถ จยย. 7-8 คัน ทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาว่า น.ส.เพชรกมล บำรุง "ณา" อายุ 64 ปี เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเสียชีวิตอยู่ในครัว
สอบถาม นายสมควร ชาติวงศ์ อายุ 52 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 69/128 เพื่อนบ้าน กล่าวว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังมากก่อนที่ฝ้าของบ้านจะถล่มลงมา โดยได้ยินเสียงดัง 1 ครั้ง โดยบ้านที่เกิดเหตุเปิดเป็นร้านเสริมสวย โดยบ้านหลังดังกล่าวพักอาศัยกันอยู่ 3 คน แต่บ้านตนเองอยู่ด้วยกัน 4 คน ส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันไม่มีคนอยู่เพราะไปทำงานกันหมด
ทางด้าน ร.ต.อ.เดชา จันทชาติ รอง.สวป.สภ.เมืองปทุมธานี กล่าวว่า เบื้องต้น ได้รับแจ้ง ว่าแก๊สหงต้มระเบิด ภายในหมู่บ้านพยาสนธิ์ 9 เกิดไฟลุหไหม้และบ้านได้รับความเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้นคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว โดยมีคนติดภายใน 1 ราย คาดว่าน่าจะเสียชีวิต
พ.ต.ต.ชัยพัชร์ อารีวงษ์ สว.สอบสวน สภ.เมืองปทุมธานี พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ เพื่อร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำร่างผู้เสียชีวิต ส่งไปผ่าพิสูจน์ ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตายอีกครั้ง พร้อมทั้งได้เก็บรวมรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไปตรวจสอบ และพยานบุคคลไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองปทุมธานี