“ปวีณา จริยฐิติพงศ์”ผู้อำนวยการใหญ่ AOT เริ่มงานเป็นทางการ 16 ม.ค. 69 ชูนโยบายพัฒนาบริการ เร่งปั้น Aviation Hub

AOT ตั้ง “ปวีณา จริยฐิติพงศ์” นั่งผู้อำนวยการใหญ่เต็มตัว เริ่มงานเป็นทางการวันแรก 16 ม.ค. 69 สัญญา 4 ปี พลิกประวัติศาสตร์ ผู้นำเบอร์ 1 ผู้หญิงคนแรก เจ้าตัว ชู World Class Hospitality เร่งปั้น Aviation Hub อย่างยั่งยืน
วันที่ 15 ม.ค. 2569 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) แจ้งการแต่งตั้ง นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ AOT อย่างเป็นทางการมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามการประชุมคณะกรรมการ AOT ครั้งที่ 19/2568 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 ที่มี นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม ที่มีมติเอกฉันท์ เห็นชอบผลการสรรหาฯ สำหรับเงื่อนไขการจ้าง ผู้อำนวยการใหญ่ AOT จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน 4 ปีนับจากวันที่ ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรืออยู่ในวาระได้จนอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ เปิดเผยว่า การก้าวเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่อย่างเต็มตัว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อน AOT สู่อนาคต ภายใต้วิสัยทัศน์ ยกระดับท่าอากาศยานไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ด้วยแนวคิด World Class Hospitality มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้โดยสารในทุก touchpoint ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก ไปจนถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารยุคใหม่
พร้อมกันนี้ จะเร่งพัฒนาโครงการลงทุนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าภายใต้แนวคิด Smart Investment เพื่อให้เม็ดเงินลงทุนก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อองค์กร ควบคู่กับการปรับโครงสร้างรายได้ให้เหมาะสม ทั้งรายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) ให้สอดคล้องกับต้นทุนการบริหารจัดการจริง เสริมความแข็งแกร่งและความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว รวมถึงให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงานที่มีความคล่องตัว ทำงานรวดเร็ว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การขับเคลื่อน AOT ภายใต้การนำของ นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ จากประสบการณ์ในธุรกิจท่าอากาศยาน มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการเงิน วิศวกรรม และการบริหารธุรกิจ พาณิชย์และบริการนี้ พร้อมนำพา AOT ฝ่าความท้าทายของอุตสาหกรรมการบินโลก ด้วยกรอบการบริหารที่เน้นการเติบโตอย่างสมดุล เดินหน้ายกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและคุณภาพการให้บริการสู่ระดับสากล ควบคู่กับการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมสนับสนุนบทบาทของ AOT ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน