"ปวีณา" พร้อมพรรคกล้าธรรม เสนอนโยบายหลัก ผลักดันฝึกอาชีพคนพิการทำงานเท่าเทียมคนทั่วไป

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 15 ม.ค.69 นางปวีณา หงสกุล ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.)ฝ่ายสังคม ในฐานะผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ มุนิกานนท์ ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรคกล้าธรรม นำคณะผู้สมัครสส.กทม.พรรคกล้าธรรม เดินทางไปที่มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อนำเสนอนโยบาย 1.ผลักดันตั้งสถาบันฝึกอาชีพคนพิการ 2. สร้างหมู่บ้านคนพิการผ่อนบ้านราคาถูก พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ฯ ทั้งนี้มีสมาชิกมูลนิธิฯร่วมรับฟัง ประมาณ 100 คน
จากการสอบถาม นางปวีณา วันนี้เดินทางมารับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเพราะปวีณา และพรรคกล้าธรรมอยากเห็นผู้พิการทั่วประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำเนินชีวิตอย่างคนปกติและได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไป ซึ่งในทางปฏิบัติทุกวันนี้ผู้พิการก็ยังไม่ได้รับสิทธิเหมือนคนทั่วไป ทั้งที่เรามีพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ให้นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งกฎกระทรวงแรงงาน ปี 2554 ข้อ 3 ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ลูกจ้าง 100 คน รับผู้พิการ 1 คน หรือ 100 1, ข้อ 4 ให้หน่วยงานภาครัฐรับ 100 คน ต่อ 1 คนพิการ, ข้อ 5 หากมิได้ดำเนินการตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปี
ซึ่งตรงนี้ปวีณาและพรรคกล้าธรรมเห็นว่าคนพิการควรจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยนโยบายของพรรคกล้าธรรมด้านสังคม ข้อ 1.จะผลักดันให้ตั้งสถาบันฝึกอาชีพคนพิการ เราจึงให้ความสำคัญและต้องการที่จะให้ผู้พิการได้รับงานทำเพื่อสามารถมีงานทำอย่างมั่นคงและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ จึงจะต้องมีการฝึกอาชีพให้กับคนพิการ โดยก่อนหน้านี้ปวีณา เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้เชิญบริษัท ห้างร้าน โรงงานเอกชนกว่า 100 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหาในการรับคนพิการเข้าทำงานจึงรู้สาเหตุว่าคนพิการจำนวนมากยังขาดความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ และการใช้อุปกรณ์สำนักงาน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคนพิการให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้พิการต้องการพัฒนาตัวเองเช่นกัน วันนี้ปวีณาและพรรคกล้าธรรมจึงได้มาศึกษาดูงานที่นี่ นโยบายข้อ 2 ของพรรคกล้าธรรม ผลักดันสร้างหมู่บ้านคนพิการผ่อนบ้านราคาถูก เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในเรื่องน้ำท่วม อุทกภัย แผ่นดินไหว ทำให้ผู้พิการจำนวนมากที่อาศัยอยู่ตาม ห้องเช่า ตามแฟลต หรืออาคารต่างๆ ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเมื่อเกิดปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยทำให้ลำบากมาก พรรคกล้าธรรมจึงจำเป็นต้องผลักดันให้มีการสร้างบ้านคนพิการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งภาครัฐอาจจะเช่าที่ดินราคาถูกในระยะยาว เช่น การรถไฟ และสร้างบ้านคน พิการที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วันนี้พรรคกล้าธรรมได้มอบหมายให้ปวีณามาทำงานเพื่อสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าสังคมเราทุกวันนี้เปราะบางและ อ่อนแอมาก ปวีณาและพรรคกล้าธรรมอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงได้อาสามาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ถ้าพรรคกล้าธรรมได้มาเป็นสส.และร่วมรัฐบาลจะได้ผลักดันนโยบายช่วยเหลือคน พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมเหมือนคนทั่วไป