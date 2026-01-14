AIS Academy ดันโครงการ JUMP THAILAND Hackathon 2024 คว้ารางวัล Steward Leadership 25

AIS Academy สร้างชื่อในฐานะองค์กรโทรคมนาคมไทยรายเดียวที่คว้ารางวัล “Steward Leadership 25 (SL25)” จากผลงานโครงการ “JUMP THAILAND Hackathon 2024” ซึ่งเป็นโครงการที่นำนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ โดยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งใน 25 โครงการภาคเอกชนชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
โครงการ JUMP THAILAND Hackathon 2024 โดย AIS Academy เพื่อระดมพลังนวัตกรรุ่นใหม่ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชน ร่วมออกแบบโซลูชัน AI และ 5G ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ตอบโจทย์สังคมสูงวัยและลดช่องว่างการเข้าถึงบริการพื้นฐาน โครงการนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา เพื่อเปิดโอกาสต่อยอดสู่การใช้งานจริงมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 3,300 คน จากบุคลากร AIS ภาครัฐ เอกชน ประชาคม นักศึกษาจาก 31 มหาวิทยาลัย และประชาชน นำไปสู่แนวคิดที่ใช้ได้จริง อาทิ อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนไหว แอปติดตามสุขภาพ และแพลตฟอร์มสื่อสารสำหรับผู้ป่วยออทิสติก พร้อมแผนขยายผลสู่ผู้รับประโยชน์กว่า 50,000 คนภายในปี 2027
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “รางวัล Steward Leadership 25 (SL25) สะท้อนวิสัยทัศน์ของเอไอเอสในการยกระดับทักษะและศักยภาพของคนไทยอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาพนักงานผ่านแพลตฟอร์ม AIS LearnDi การลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้และโครงการเพื่อครู ติวเตอร์ และเยาวชน รวมถึงการเปิดพื้นที่ให้เกิดนวัตกรรมผ่านโครงการอย่าง JUMP THAILAND Hackathon 2024 และการขับเคลื่อนสังคมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 5G และองค์ความรู้ด้าน AI โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ภายใต้แนวคิด Ecosystem Economy ที่ยึดการพัฒนาคนเป็นหัวใจ ผ่าน AIS Academy ตลอดกว่า 8 ปี
รางวัล Steward Leadership 25 (SL25) คือรางวัลการจัดอันดับ 25 โครงการที่มีความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำเชิงดูแลจากบริษัทเอกชนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการนำศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรมาช่วยแก้ไขปัญหาและรับมือกับความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้ผ่านนวัตกรรมและแนวทางที่โดดเด่น โดยรางวัลนี้ยกย่ององค์กรธุรกิจที่สามารถผสาน การเติบโตทางธุรกิจ เข้ากับ การสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม คนรุ่นต่อไป และโลก สะท้อนบทบาทของผู้นำที่มีความรับผิดชอบ คิดไกล และคิดเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง