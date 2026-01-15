"ท็อป" เปิดใจร่วมงานภท.เหมือนจิ๊กซอว์ที่เติมเต็ม มั่นใจนโยบายครอบคลุม “พูดแล้วทำพลัส”

“วราวุธ” เปิดใจร่วมงาน “ภูมิใจไทย” เหมือนจิ๊กซอว์ที่เติมเต็ม มั่นใจนโยบายครอบคลุม “พูดแล้วทำพลัส” บอกทำพรรคขนาดเล็กเสียงดังไม่เหมือนกัน
วันนี้ (15ม.ค.) นายวราวุธ ศิลปอาชา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการเข้ามาทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ว่า เป็นพรรคใหญ่ที่มีโครงสร้างภายในพรรคเข้มแข็ง มีการนำเสนอนโยบายที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะงานที่เคยได้ทำมาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เมื่อมาบวกกับโครงสร้าง และทีมงานของพรรคภูมิใจไทย ทำให้เติมเต็มเป็นจิ๊กซอว์ที่ขาดหายซึ่งกันและกัน ทำให้รู้สึกว่าการที่ได้มาทำงานกับพรรคภูมิใจไทยสามารถนำเสนอสิ่งดีๆ และทำให้เกิดขึ้นได้กับสังคมไทย ตรงกับสโลแกนของพรรคที่บอกว่าพูดแล้วทำพลัส
นายวราวุธ กล่าวอีกว่า การทำงานการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบันพรรคการเมืองขนาดเล็ก การนำเสนอนโยบายและแนวคิดต่างๆ เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทาย พรรคการเมืองที่มี 10 คน กับพรรคการเมืองที่มีระดับ 70 - 100 คนเสียงดังต่างกัน พลังไม่เหมือนกัน ดังนั้นการได้เห็นกรอบนโยบายทุกด้านของพรรคภูมิใจไทย ทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมาบวกกับสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยพร้อมที่จะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนนั้นสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าเดิม