นายกฯไหว้อนุสาวรีย์บรรหาร ขอทำตามสั่ง 20 ปีก่อน “ลูกท็อป” ร่วมทัพภท. "วราวุธ" มั่นใจปักธงทั้งจว.

“อนุทิน” ไหว้อนุสาวรีย์บรรหาร ขอพา “ลูกท็อป” ร่วมทัพภท. เผยความในใจทำตามคำสั่ง “เตี่ย” เมื่อ 20 ปีก่อน ขณะ "วราวุธ" มั่นใจปักธงทั้งจังหวัด รับไม่มีประมาท
เมื่อวันที่ (27 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อม นางสาวธนนนท์ นิรามิษ เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อเนื่องมายังสุพรรณบุรี และนครปฐม โดยเมื่อเวลา 12.00 น. เดินทางมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นได้ไหว้อนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ที่บริเวณอนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยผู้สมัคร สส. ทั้ง 5 เขต ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายสรชัด สุจิตต์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ นายนพดล มาตรศรี นายเสมอกัน เที่ยงธรรม และนายประภัตร โพธสุธน ร่วมต้อนรับ
โดยทั้งหมดได้ร่วมคารวะ และนายอนุทิน พร้อมนายวราวุธ ได้ทำการวางพวงดอกไม้ที่อนุเสาวรีย์ฯ และได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับแกนนำจังหวัดสุพรรณบุรี
จากนั้นนายอนุทิน ได้ขอถ่ายภาพคู่ร่วมกับนายวรวุธ และบุตรชายที่บริเวณด้านหน้า ซึ่งได้กอดคอพร้อมชูมือ แสดงสัญลักษณ์ความพร้อมสำหรับการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า ได้มีการขอขมานายบรรหาร เพื่อเอาลูกชายไปช่วยทำงานการเมืองอย่างไร นายอนุทิน ระบุว่า คุยกันไว้เป็น 10 ปีแล้ว และมาหาท่านทำตามสิ่งที่ท่านได้สั่งการไว้ เมื่อ 20 ปีก่อน
ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า จะเป็นการทำตามเจตนารมย์ของนายบรรหาร ใช่หรือไม่ นายวราวุธ ได้พยักหน้ารับ ก่อนที่นายอนุทินจะบอกว่า มาเพราะ คิดถึงท่าน
ส่วนสนามเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี มั่นใจทุกเขตใช่หรือไม่ นายวรวุธ บอกว่า ไม่ประมาท ประมาท ขณะที่นายอนุทิน กล่าวสำทับว่า มั่นใจว่าขยัน