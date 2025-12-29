อดีตสส.ส้ม ปูด "บุญฤทธิ์" ผู้สมัครที่โดนรวบ คืออดีตทีมงานที่ลาออก หักหลังสมัครแข่งเสียบแทนตน

เบื้องลึกเขต 33 บางพลัด! "พงศ์พันธ์" อดีตผู้สมัครส้ม แฉ “บุญฤทธิ์” ที่ถูกจับคืออดีตผู้ช่วย สส. ที่ขอลาออกไปเอง โวย อาศัยคราบทีมงานหักหลังสมัครแข่ง ยันเคารพมติพรรค ปชน. จะส่งใครลงเป็นผู้แทน
วันนี้ (29ธ.ค.) นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ อดีตผู้สมัคร สส.กทม.เขตบางพลัด-บางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช) พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กว่า จากกรณี ผู้สมัคร สส.กรุงเทพ พรรคประชาชน เขต 33 บางกอกน้อย บางพลัด ที่เป็นข่าวโดนข้อหาฟอกเงิน
จากกรณีดังกล่าว ที่ผมต้องใช้เวลาในการแถลงเกี่ยวกับจุดยืนทางด้านการเมืองของผม ผมยังทำการเมืองอยู่ครับ ผมทำมาตลอดตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน แต่จากกรณีที่ทางพรรคประชาชนได้เปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. กรุงเทพพรรคประชาชนเขต 33 ผมให้ความเคารพในการตัดสินใจของทางพรรคประชาชนครับ เพราะพรรค ก็มีส่วนทำให้ผมสามารถเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรให้กับพี่น้องประชาชนได้
นายพงศ์พันธ์ ระบุว่า ผู้สมัคร สส. กรุงเทพ พรรคประชาชน เขต 33 เป็นอดีตลูกน้องเก่าและอดีตผู้ช่วยผมครับ ทำงานการเมืองร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2554 แต่หลังจากที่ผมได้รับการเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 33 ผมได้แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย แต่ต่อมา ทางนั้นได้มาแจ้งว่าขอลาออก ได้บอกกำหนด เวลาลาออกมาล่วงหน้า ทางผมก็ยอมรับการตัดสินใจซึ่งเป็นการตัดสินใจส่วนตัวของทางนั้น แต่ทางทีมบางพลัดซึ่งเป็นผู้ช่วยผมในตำแหน่ง ผมยังให้ตำแหน่งไว้อยู่ เพราะเป็นข้อตกลงที่ทำการเมืองร่วมกันมา ถึงแม้ทางทีมบางพลัดจะโจมตีผม ทุกทาง แต่ผมก็สำนึกบุญคุณในการช่วยเหลือกันมาทางด้านการเมือง ก่อนที่จะยุบสภาได้ สองเดือน มีการต่ออายุผู้ช่วย ก็ไม่ได้รับการติดต่อมาจากทางทีม บางพลัด และได้มีการโจมตีผมต่อเนื่องเรื่อยมา
จนเมื่อได้มีการเปิดตัว ว่าที่ ผู้สมัคร สส. กรุงเทพ พรรคประชาชน เขต 33 ผมถึงเห็นว่า เป็นลูกน้องเก่าของผมที่ลาออกไป ผมก็ยังให้ความเคารพกับพรรคประชาชนในการตัดสินใจ
ผม ก้อง พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ผมยังมีความตั้งใจทำการเมืองเพื่อที่จะช่วยปัญหาพี่น้องประชาชน ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ความตั้งใจนี้ก็ยังคงจุดมุ่งหมายเดิมครับ ขอขอบพระคุณ ทีมบางกอกน้อย ครอบครัว ผู้ที่รักและหวังดี และรู้จักผมเป็นอย่างดีทุกท่าน
ผมไม่เคยหักหลังใคร เป็นหลักที่นักการเมือง ควรมีอยู่ในสายเลือด เพราะเราจะต้องทำงานให้กับประชาชนเราไม่หักหลังประชาชน ถ้าคนที่หักหลัง มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง จิตใต้สำนึก ก็จะสามารถหักหลังประชาชนได้ตลอดเวลา