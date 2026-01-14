"สีหศักดิ์" แจงร่วมภท.เหตุให้อิสระแนวทางพรรคสอดคล้อง เชื่อนโยบาย 10 พลัส รู้จริง ทำจริง ทำคนมั่นใจ

รมว.กต. เผย เข้าร่วมงานการเมืองกับภูมิใจไทย เพราะ "นายกฯอนุทิน" ให้อิสระในการทำงาน แนวทางพรรคสอดคล้อง เชื่อมั่น นโยบาย 10 พลัส และผู้บริหารพรรคภูมิใจไทย รู้จริง ทำจริง ทำให้คนมั่นใจ
วันนี้ (14ม.ค.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการเข้าร่วมทำงานทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย ว่า ตอนแรกคิดหนักเหมือนกัน เพราะไม่ได้เป็นนักการเมือง และเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมีปัญหาท้าทาย แต่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พูดคุยกันบอกว่าให้อิสระกับในการทำงาน มีหลายอย่างที่อยากจะทำ และแนวทางของพรรคสอดคล้องกับสิ่งที่ส่วนตัวต้องการจะทำ คิดว่าตรงนี้ที่เป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจมาทำงานกับพรรคภูมิใจไทย
.
นายสีหศักดิ์ กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมงานทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย ว่า คนที่เป็นผู้นำประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ หลายๆ อย่าง เข้าใจประเทศไทย เข้าใจคนไทย และสุดท้ายคือเข้าใจโลก เพราะว่าการเป็นผู้นำที่ดี ต้องเป็นผู้แทนไทยในเวทีระหว่างประเทศ สามารถพูดเรื่องราวของไทย สามารถที่จะวางประเทศไทยได้ถูกต้อง ท่ามกลางการแข่งขัน ความผันผวนของสถานการณ์โลก และทำให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยในแนวหน้าประชาคมโลก ไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน คือการมีความสัมพันธ์กับโลกภายนอก
.
“การทำงานการเมือง ต้องคำนึงถึงคะแนนนิยมทางการเมือง แต่มันต้องมาด้วยนโยบาย ผลงาน ถ้าไปดูนโยบาย 10 พลัส เป็นนโยบายที่ตอบปัญหาความท้าทายของประเทศในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสร้างอนาคตใหม่ ให้กับเศรษฐกิจไทย อยู่ในนั้น และมีรายละเอียดที่ชัดเจน ซึ่งคนที่จะมาทำรู้จริง ทำจริง คิดว่าตรงนี้ที่ประชาชนน่าจะมีความมั่นใจในพรรคภูมิใจไทย เพราะว่าถ้าเรามองกันจริงๆ 2-3 เดือนที่ผ่านมา เข้มข้น ปัญหาท้าทายต่างๆ แต่เราสามารถก้าวข้ามปัญหาท้าทาย และพยายามที่จะวางรากฐานให้ประเทศมีความมั่นคง เดินหน้าอย่างมั่นคงยิ่งขึ้น” นายสีหศักดิ์ กล่าว