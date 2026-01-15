“คมสัน” ค้านทำ รธน.ใหม่ ชี้ขาดความขัดเจน หวั่นแอบแฝงแก้หมวด 1-2 ไม่ไว้ใจพฤติกรรมพวกเด็กอยากเป็นนักการเมือง

นักวิชาการกฎหมายค้านแก้ไขหรือจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ชี้ขาดความชัดเจนจะแก้ประเด็นไหน หวั่นแอบแฝงแก้หมวด 1 หมวด 2 เพราะกลุ่มที่อยากแก้มีพฤติกรรมชอบเบี่ยงเบน เช่น อ้างว่าอนุมัติให้ซื้อกริพเพ่น ทั้งที่ไม่เห็นหัวคนกลุ่มนี้ใน กมธ.กลั่นกรองงบประมาณ พร้อมตั้งคำถามถึง กกต.มีท่าทีชี้นำให้เห็นชอบจัดทำ รธน.ใหม่
นายคมสัน โพธิ์คง นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Komsarn Pokongแสดงความเห็นต่อกระแสการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ โดยระบุว่า แม้ตนเองจะไม่ได้ชื่นชมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มากนัก และไม่เห็นว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวจะสามารถปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ถูกกล่าวอ้าง แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ในลักษณะที่ยังไม่ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าจะมีการแก้ไขในประเด็นใดบ้าง
นายคมสันระบุว่า การผลักดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ใช้วาทกรรมว่าเป็นการทำเพื่อประชาชน หรืออ้างถึงที่มาจากรัฐประหาร แต่ไม่ได้อธิบายเนื้อหาสาระหรือทิศทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวนไม่น้อย เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษทางจริยธรรมหรือถูกตัดสิทธิทางการเมืองจากการกระทำผิดกฎหมาย
“ในความเป็นจริง ผมไม่ได้ชื่มชมอะไรกับรัฐธรรมนูญ 2560 มากนัก ที่บอกเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง ผมก็ไม่ได้เห็นว่าจะปราบโกงอะไรได้มากนัก และผมรังเกียจคนคุมคีย์บอร์ดตอนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 มากเพราะผมว่าเคยเลวทรามกับประเทศชาติมาตลอด แต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วยวิธีไม่บอกอะไรเลยว่าจะแก้อะไร
“และที่พยายามโปรโมทให้แก้กัน ก็เห็นแต่วาทกรรมว่าทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นหรือที่มาจากรัฐประหาร ทั้งที่จะมีที่มาอย่างไรถ้าคนพวกนี้ไม่เอาหรือเสียประโยชน์ก็จะแก้ไขหรือร่างใหม่ ก็ใช่นะสิถ้าอ้างว่าทำเพื่อประโยชน์พรรคการเมืองที่จะแก้ คนคงด่าแม่มันซะก่อน
“แต่เมื่อไปดูพฤติกรรมของพวกอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เห็นแต่คนที่พรรคพวกโดนมาตรการจริยธรรมหรือโดนตัดสิทธิทางการเมืองเพราะทำผิดกฎหมายทั้งนั้น
“ข้อสำคัญคือไม่บอกเรื่องแอบแฝงว่าจะแก้หมวด 1 หมวด 2 หรือโกหกเพื่อเบี่ยงเบนพฤติกรรมในอดีต ของกลุ่มนี้กันมาก เช่นบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกับคนที่อนุมัติให้ซื้อกริพเพ่นที่ไปทิ้งระเบิดที่ชายแดน ซึ่งเป็นเรื่องโกหกตอแหล ในทางกลับกันตอนที่กองทัพอากาศขออนุมัติงบเพื่อจัดซื้อ ผมนี่สิเป็นผู้อยู่ในคณะกรรมการกลั่นกรองของ ครม.สุรยุทธ์ ที่อนุมัติงบประมาณให้ซื้อกริพเพ่น แต่ไม่เคยเห็นหัวคนเหล่านั้น ซึ่งอาจนอนดูดนมแม่หรือเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหรือประถมที่ไหนสักแห่ง
“ผมไม่ชอบพฤคิกรรมการตอหลดตอแหลของเด็กอยากเป็นนักการเมือง เพราะผมมีอุดมคตินิยมศรัทธาคนดีมีศีลธรรม ไม่คบพวกโกหกตอแหลประชาชน
“สรุปคือไม่เห็นชอบการแก้ไขแบบไม่รู้อะไรเลยว่าจะแก้อะไรหรือจะร่างใหม่อะไร และถ้าจะแก้หรือร่างใหม่เพื่อให้พวกชั่วช้าที่ทำทุจริตผิดกฎหมายให้กลับมาสู่การเมืองได้ใหม่ เราคงจะร่วมกันไม่ได้
“ผม X ไม่เห็นชอบแน่นอน แต่ที่ไม่เข้าใจมี 2 เรื่องคือ 1. พรรครัฐบาลคิดอะไรจะออกเสียงประชามติให้เสียเงินของแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชน เพื่อตอบสนองพวกกระสันอยากแก้ไขหรือร่างใหม่ที่ไม่มีทิศทางและกรอบให้ประชาชนเห็นว่าแก้แล้วดีอย่างใร แก้ปัญหาของประเทศชาติที่เกิดจากบรรดานักการเมืองทั้งหลายอย่างไร และที่สำคัญต้องอาศัยเสียงของ ส.ว.ลงคะแนนให้ต่อให้ลงประชามติก็ตาม ซึ่งไม่มีวันแก้ไขได้สำเร็จ
“2. กกต.เป็นส้นตีนอะไรไม่ทราบที่ทำรณรงค์แล้วทะลึ่งทำชี้นำให้ X เห็นชอบ รู้ใช่มั้ยว่าเป็นการทำตัวไม่เป็นกลาง และเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 มาตรา 31 และอย่าลืมดูโทษตามมาตรา 71 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 ด้วยนะ”