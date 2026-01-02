กกต.แจงขั้นตอนประชามติต้องเลือก สส.ก่อน เปิดลงทะเบียนออกเสียงนอกเขต 3-5 ม.ค.

กกต.แจงขั้นตอนออกเสียงประชามติ พร้อมเลือกตั้ง สส. โดยเลือกตั้ง สส.ก่อนค่อยออกเสียงประชามติ พรุ่งนี้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิประชามตินอกเขตนอกราชอาณาจักรและสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุหรือทุพพลภาพ
วันนี้ ( 2 ม.ค.) สำนักงาน กกต.ออกเอกสารชี้แจงการทำประชามติการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับการเลือกตั้ง สส.ในประเด็นคำถาม "ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่" รวมถึงขั้นตอนในการออกเสียงประชามติและเลือกตั้ง สส. โดยการออกเสียงประชามติครั้งนี้เป็นประชามติครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าสภามีอำนาจริเริ่มหรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่จะต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบเสียก่อน ซึ่งสามารถเลือกได้ 3 ช่องทางคือ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบและไม่แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้การออกเสียงประชามติในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทันที แต่เป็นการสอบถามประชาชนว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.และการออกเสียงประชามติในวันเดียวกัน ซึ่งจะมี 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเลือกตั้งสส.และขั้นตอนที่ 2 คือการออกเสียงประชามติ
ขณะที่การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต/ประชามตินอกราชอาณาจักรและสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวันลงคะแนนพร้อมกันทั้งประเทศไม่มีลงคะแนนออกเสียงล่วงหน้า แต่ผู้ที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ก็สามารถลงคะแนนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตหรือนอกราชอาณาจักร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้(3ม.ค.) ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 สามารถยื่นลงทะเบียนได้ 3 ช่องทางคือ
-ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ยื่นต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย
-ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 5 มกราคม 2569 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมงโดยระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น ตามเวลาประเทศไทย