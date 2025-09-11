"หมอวรงค์"เผยเหตุผลทำไมต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ทำไมต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
ต้องถามนักการเมืองว่า ทำไมต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ที่สำคัญประชาชนจะได้อะไรจากสิ่งที่พวกท่านทำ
ผมดูแล้วไม่เคยเห็นชาวบ้านชาวช่อง มานั่งบ่นปัญหารัฐธรรมนูญเลย มีแต่นั่งบ่นปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นักการเมืองโกง ปัญหาอธิปไตยชายแดนเขมร
สิ่งที่นักการเมืองเขากลัวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือ ความเข้มงวดเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต การแปรญัตติงบให้ส.ส. การเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ปัญหาการทุจริตแล้วถูกตัดสิทธิ์ อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระที่จะคอยตรวจสอบนักการเมือง รวมทั้งการยุบพรรคการเมือง
นักการเมืองบางกลุ่ม ต้องการให้มีการรื้อสิ่งเหล่านี้ เพราะเป็นอุปสรรคต่อพวกเขาในการใช้อำนาจ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ถอดนายกออกไปหลายคน คนสีเทาหลายคนที่มีอำนาจ ไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ พรรคการเมืองที่คิดล้มล้างถูกยุบพรรค
จึงเป็นเหตุให้คนเหล่านี้ต้องการรื้อ และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ด้วยการตั้ง ส.ส.ร. เหตุผลที่เขาต้องทำแบบนี้
1.จะได้ใช้คำว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มาหลอกประชาชน ทั้งๆที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ และประเทศต้องเสียงบทำประมติร่วม 6400ล้านบาท เพื่อสนองตัณหานักการเมือง และมีแต่นักการเมืองได้ประโยชน์
2.เหตุที่ต้องการใช้สสร.มาร่างใหม่ เพื่อให้ดูดีว่าเป็นตัวแทนประชาชน ทั้งๆที่อำนาจในการร่างหรือแก้รัฐธรรมนูญนั้น เป็นอำนาจของส.ส.และส.ว. ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชน ที่ประชาชนเลือกมาแล้ว ซึ่งย้อนแย้งกับการมีสสร. และศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่อาจเลือกส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง
3.ส.ส.ร.ที่เลือกมานั้น ล้วนจะเป็นนอมินีของพรรคการเมือง ถ้ามีการเลือกเข้าจริง ก็จะมาดำเนินการทำในสิ่งที่พรรคการเมืองต้องการ โดยเฉพาะประเด็นดังที่กล่าวที่นักการเมืองฉ้อฉลต้องการยกเลิก
4.การใช้ส.ส.ร.มาร่างฉบับใหม่ การยัดไส้ประเด็นเหล่านี้จะง่าย เพราะการร่างใหม่ทั้งฉบับ มีเป็นร้อยมาตรา การไปตรวจสอบจะยากกว่า ที่สำคัญถ้าเขาสามารถยกเลิก ประเด็นต่างๆที่กล่าวมาได้ เท่ากับคือการนิรโทษให้นักการเมืองที่เคยถูกถอดถอน หรือถูกตัดสิทธิ์
5.นักการเมืองไม่กล้าที่จะแก้ไขรายมาตรา เพราะประชาชนจะจับได้ไล่ทันต่อประเด็นที่จะแก้ไข
คงต้องติดตามมหากาพย์ การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน หรือวิกฤติทางการเมือง