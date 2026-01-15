“พิมพ์ภัทรา”สุดทนเปิดใจบนเวทีปราศรัย แจงเหตุย้ายพรรค ทิ้งปริศนาอิทธิพล“ผียักหงาย”

“พิมพ์ภัทรา” เปิเวทีปราศรัยหน้าตลาดสี่แยกกลาย เปิดใจหลังถูกมือมืดถล่มหนักปมย้ายพรรค บอกเพื่อน สส.รู้กันดีหลีกอิทธิพล“ผียักหงาย” ย้ำยังเคารพรักผู้ใหญ่ ยืนยันไม่เผาบ้านเก่า ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่ขอเลือกเส้นทางเดินอุดมการณ์เพื่อชาวบ้าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนวันที่ 14 ม.ค. 69 ผ่านมาน.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ผู้สมัคร สส.เขต 9 หมายเลข 7 พรรคภูมิใจไทย เปิดเวทีปราศรัยขนาดเล็กที่ตลาดสี่แยกกลาย ต.กลาย อ.ท่าศาลา จว. นครศรีธรรมราช ได้กล่าวเปิดใจต่อหน้าประชาชนในพื้นที่จำนวนมากที่เข้ารับฟัง ถึงการถูกให้ร้ายอย่างต่อเนื่องว่า ที่ผ่านมาตนไม่เคยพูดถึงการย้ายพรรคจากพรรคเก่าพรรคแรก ซึ่งอยู่มาได้ตั้งนาน แต่จะขอบอกทุกคนถึงเหตุที่ย้ายขอบอกว่ามี “ผียักหงาย” คนที่เขาไม่รู้ฤทธิ์รู้เดชเขาก็อยู่กันต่อ แต่ส่วนตัวและอีกหลายคนต้องออกไปอยู่ในที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี อย่าให้ใครมาข่มเหง เพราะที่ประชาชนเลือกคือเลือกไปเป็นผู้แทน ไม่ใช่เลือกให้ไปเป็นลูกน้องใคร ด้วยอุปนิสัยของผียักหงายจึงต้องออกกันมา
“ที่ผ่านมาไม่เคยปริปากให้พี่น้องผู้สนับสนุนในพื้นที่ทราบ มารอบนี้จำเป็นต้องบอก นับแต่ออกมาไม่เคยรื้อเผาบ้านเก่าไม่ทำให้เสียหาย หลังจากนั้นได้ออกมาอยู่กับลุงตู่พร้อมกับเพื่อน สส.อีกหลายคน ได้มีโอกาสบริหารงานสำคัญของประเทศ สร้างงานสร้างประโยชน์ในพื้นที่ กระทั่งลุงตู่ไปรับตำแหน่งสำคัญยิ่ง เพื่อนสส.อีกนับสิบจึงต้องแสวงหาเส้นทางโอกาสในการทำงานกันใหม่ตัดสินใจร่วมกันที่พรรคภูมิใจไทย แต่น่าแปลกใจหรือไม่เหตุใดจึงถูกล็อคเป้าโจมตีเพียงคนเดียว” น.สพิมพ์ภัทรากล่าว
ทั้งนี้น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าวด้วยว่า สิ่งที่ตนกล่าวไปบนเวทีปราศรัยนั้น ด้วยความสุดทนจริงๆ ต้องขอโทษหากไปกระทบใคร และพวกเราต่างรู้ว่าต้นตอความพยายามในการปล่อยข่าวทำลายกันมาจากไหนอย่างไร ยืนยันว่ารักและเคารพผู้ใหญ่ทุกๆคนซึ่งเชื่อว่าทุกท่านทราบดี และเชื่อว่าจนตอนนี้ทุกท่านทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกอย่างผ่านไปแล้ว ทุกคนทราบดีว่าพิมพ์ภัทราไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่ขอเลือกเส้นทางเดินในการสร้างโอกาสทำงานเพื่อชาวบ้าน เมื่อเป็นผู้แทนสิ่งสำคัญคือต้องมีเพื่อน ต้องมีพวก ต้องมีการประสานทุกทิศ เพื่อให้ได้ซึ่งงานสำหรับการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้