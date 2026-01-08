เริ่มแรงเลือกตั้ง ส.ส.ตราด ผู้สมัครต่างพรรคเริ่มสาดโคลนใส่กันซ้ำมีการทำลายป้ายหาเสียง

ตราด – เริ่มแรงเลือกตั้ง ส.ส.ตราด พบมีการทำลายป้ายผู้สมัครพรรค ปชน.จนต้องเข้าแจ้งความตำรวจ ขณะผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ยันไม่ใช่ฝีมือผู้สมัครด้วยกันเตือนอย่าใช้วาทกรรมโยนบาปผู้สมัครต่างพรรค แจงป้ายของตนที่เกาะช้าง ก็ถูกทำลายเช่นกัน
จากกรณีที่ นายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู อายุ 33 ปี ผู้สมัคร ส.ส.ตราด พรรคประชาชน ได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสืบหามือมืดที่ทำลายป้ายหาเสียงของตนเองจำนวน 2 ป้ายที่นำมาติดไว้ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
กระทั่งในวันนี้ ( 8 ม.ค.) ร.ต.อ.แสวง สุวลักษณ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ด่านชุมพล ได้แจ้งไปยัง นายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู อายุ 33 ปี ผู้สมัคร ส.ส.ตราด ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตัวผู้ที่ ทำลายป้ายหาเสียงไว้ได้แล้วและขอให้ นายพรรณเศรษฐ์ เดินทางมายังสภ.ด่านชุมพล เพื่อแจ้งความดำเนินคดี
ขณะที่นายจิรยุทธ หมุนวงษ์ อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.ตราด พรรคประชาชน ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียง ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นกรณีที่ป้ายหาเสียงของพรรคฯ ถูกทำลายอยู่เพียงพรรคเดียว ว่าเป็นการใช้วิธีสกปรกนั้น
ล่าสุด นายพิชานนท์ อิงประสาร ผู้สมัคร ส.ส.ตราด พรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีพื้นที่อยู่ใน อ.บ่อไร่ ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่ทีมงานผู้ช่วยหาเสียงของ พรรคประชาชนตราด ได้โพสต์ข้อความเรื่องป้ายหาเสียงผู้สมัครของพรรคที่ถูกทำลาย ว่าอยู่ในพื้นที่ อ. บ่อไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพล ว่า อ.บ่อไร่และทุกอำเภอใน จ.ตราด ไม่มีพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่อิทธิพล และยืนยันว่าทุกวันนี้คำว่า“บ้านใหญ่”ใน จ.ตราดไม่มีแล้ว
อีกทั้งตนเอง เป็นอดีตประธานกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ่อไร่ ย่อมทราบดีว่า อ.บ่อไร่ อยู่กันแบบร่วมมือช่วยกันทำงานเพื่อประชาชน จึงไม่มีคำว่า“อิทธิพล”
นายพิชานนท์ ผู้สมัคร ส.ส.ตราด พรรคภูมิใจไทย ยังบอกอีกว่าป้ายหาเสียงของตนเองก็ถูกทำลายในพื้นที่ อ.เกาะช้าง เช่นกัน ซึ่งตนเองเชื่อว่าเกิดจาก “ลิง”ที่อยู่บริเวณนั้นเพราะไม่ต้องการสื่อสารให้เกิดการเข้าใจผิดซึ่งความแตกแยก
“ วันนี้ จ.ตราด ต้องร่วมมือกันทำงานการเมืองแบบสร้างสรรค์ พวกเราทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือทำเพื่อจังหวัด เราอาจจะต่างความคิดกันได้ แต่เราจะต้องไม่สร้างความแตกแยก และจะต้องไม่สื่อสารชี้นำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจไปทางที่ผิด” นายพิชานนท์ กล่าว