กองทัพ โต้ข่าวกัมพูชา กล่าวหาไทยใช้ระเบิดพวงยืนยันปฏิบัติการยึดหลักมนุษยธรรม มุ่งเป้าเฉพาะทางทหาร

กองทัพ โต้ข่าวกัมพูชา กล่าวหาไทยใช้ระเบิดพวงยืนยันปฏิบัติการยึดหลักมนุษยธรรม มุ่งเป้าเฉพาะทางทหารพร้อมชี้พบการใช้ทุ่นระเบิดผิดอนุสัญญาในหลายพื้นที่
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 ธ.ค.68 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึง กรณีที่ฝ่ายกัมพูชามีการเผยแพร่ข่าวกล่าวอ้างว่า ประเทศไทยใช้อาวุธระเบิดพวงในการโจมตีกัมพูชาว่า ไม่ใช่ครั้งแรกที่กัมพูชามีการปล่อยข่าวในลักษณะดังกล่าว โดยขอชี้แจงอย่างชัดเจนว่า ทั้งประเทศไทยและกัมพูชา ไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการใช้ระเบิดพวง ดังนั้น การกล่าวอ้างในประเด็นนี้จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด และไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ยืนยันว่า การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทยทุกเหล่า ใช้อาวุธโดยมุ่งเป้าเฉพาะต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้น และยึดหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่มีการกระทบต่อพลเรือนแต่อย่างใด
ในทางกลับกัน ปัจจุบันกองทัพไทยยังคงตรวจพบทุ่นระเบิดแบบ PMN-2 ในหลายพื้นที่ที่สามารถเข้าควบคุมได้ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่ออนุสัญญาออตตาวาอย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมา ฝ่ายกัมพูชายังไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ไขประเด็นดังกล่าวได้ และยังคงมีการตรวจพบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พันเอก ริชา ระบุว่า ประเด็นดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่นานาชาติควรให้ความสนใจและติดตามอย่างใกล้ชิด