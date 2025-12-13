ทหารไทยถอยกำลังชั่วคราวจาก ปราสาทคนา หลังการโจมตีทวีความรุนแรง

สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานว่ากองทัพบกไทยได้ตัดสินใจถอนกำลังออกจากพื้นที่ ปราสาทคนา เป็นการชั่วคราว ภายหลังฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธระดมยิงโจมตีพื้นที่อย่างหนัก ส่งผลให้ฝ่ายไทยต้องปรับแผนการวางกำลังเพื่อความปลอดภัยของกำลังพล ก่อนเตรียมกลับเข้าควบคุมพื้นที่อีกครั้งตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
เมื่อเวลา 13.55 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2568 พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ปราสาทคนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ หลังเกิดกระแสข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในสังคม โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้มีการรายงานว่ากองกำลังฝ่ายไทยสามารถควบคุมพื้นที่ได้ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากนั้นฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธยิงระดมโจมตีอย่างต่อเนื่องในบริเวณดังกล่าว ทำให้กองทัพไทยจำเป็นต้องปรับการวางกำลัง ถอนกำลังออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราว
รองโฆษกกองทัพบกย้ำว่า การถอนกำลังดังกล่าวเป็นไปตามหลักยุทธวิธี เพื่อรักษาความปลอดภัยของกำลังพล และลดความเสี่ยงจากการโจมตีที่ทวีความรุนแรง พร้อมยืนยันว่าไม่ได้หมายถึงการละทิ้งพื้นที่ โดยกองทัพได้เตรียมความพร้อมในการเข้ายึดครองและควบคุมพื้นที่ปราสาทคนาอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและอยู่ภายใต้การประเมินด้านความมั่นคงอย่างรอบคอบ
กองทัพบกขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการเป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อน พร้อมยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนคำนึงถึงอธิปไตยของประเทศ ความปลอดภัยของประชาชน และกำลังพลเป็นสำคัญ โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง