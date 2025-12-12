กองทัพขอตรวจสอบ “ธงขาว” ใกล้ปราสาทพระวิหาร เชื่อยังไม่ใช่สัญลักษณ์ขอเจรจา

กองทัพกำลังตรวจสอบภาพ “ชักธงขาว” นที่เขาพระวิหาร ทบ.เชื่อยังไม่ใช่ สัญลักษณ์ขอเจรจา-ประนีประนอม เหตุยังมีการยิงต่อเนื่อง
วันนี้(12 ธ.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเวลา 16.00 น. พลเรือตรี สุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่โซเชียลมีเดียเปิดเผยภาพชักธงขาวพื้นที่เขาพระวิหารว่า จากการสืบทราบและตรวจสอบก็ ยังไม่มีการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเหตุผลที่เขาชักธงขาวมีนัยอย่างไรบ้าง
ทางด้าน พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ระบุว่าเป็นเรื่องที่เราติดตามอยู่ และเมื่อมีการเผยแพร่ภาพเช่นนี้ จึงได้มีการตรวจสอบหน่วยในพื้นที่ไป ซึ่งได้คำตอบว่าสัญลักษณ์ชูธงขาวนั้น ปกติจะหมายถึงการขอเจรจาหรือหรือเป็นลักษณะการประนีประนอม แต่ในพื้นที่นั้นยังมีการยิงและปะทะกันอยู่ในบริเวณดังกล่าว จึงเชื่อว่าไม่ใช่สัญญาณของการเจรจาหรือประนีประนอมต่างๆ เพราะทหารหน้าแนวยังมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง