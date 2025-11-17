ทบ.จวกสื่อเขมรปล่อยเฟกนิวส์ ยันข่าวไทยเตรียมบุกจังหวัดโพธิสัตว์ไม่จริง

ทบ.ชี้ข่าวไทยเตรียมโจมตีพื้นที่จังหวัดโพธิสัตว์ กัมพูชาในวันพรุ่งนี้ เป็นข่าวปลอม ขออย่าหลงเชื่อ
วันที่ 17 พ.ย. พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีที่สำนักข่าว Fresh News ประเทศกัมพูชา ระบุว่า กองกำลังทหารไทยกำลังเตรียมการโจมตี โดยมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ธมอดา และโอพลุกด็อมเร็ย จังหวัดโพธิสัตว์ ในวันพรุ่งนี้ (18 พ.ย. 2568) ว่าเป็นข่าวปลอม ขอให้อย่าหลงเชื่อ และสามารถติดตามข่าวสารที่เป็นทางการจากกองทัพบกเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพื้นที่ดังกล่าวของกัมพูชาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ จ.ตราดของไทย