ทบ.ตรวจสอบแล้ว คลิปตัดลวดหนามของจริง เหตุเกิดใกล้ปราสาทตาควาย เป็นหลักฐานกัมพูชาละเมิดหยุดยิง

รองโฆษก ทบ.เผยตรวจสอบคลิปทหารกัมพูชาตัดลวดหนามแล้วเป็นของจริง เหตุเกิดทางตะวันออกปราสาทตาควาย 3 กม. เป็นหลักฐานละเมิดการหยุดยิงและข้อตกลง GBC ต่อเนื่อง สวนทางกับคำแถลงที่อ้างว่าจริงใจ แต่เพิ่มความตึงเครียดอยู่เสมอ
วันนี้ (10 ต.ค.) จากกรณีที่เพจ "ส่องเขมร" ได้เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของ ทหารกัมพูชา ขณะกำลังเข้าตัด ลวดหนามหีบเพลง ในพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทตาควาย ซึ่งทางเพจระบุว่าคลิปดังกล่าวถูกนำมาลงเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2568 นั้น
ล่าสุด พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ได้ออกมารายงานความคืบหน้า โดยกล่าวว่า กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 แล้ว ยืนยันว่า แนวลวดหนามป้องกันตนเองของฝ่ายไทยถูกตัดจริง ในบริเวณทิศตะวันออกของปราสาทตาควาย ประมาณ 3 กิโลเมตร และคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเผยแพร่คลิปวิดีโอ
พ.อ.ริชฌา ระบุว่า การปรากฏของคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายังคงละเมิดมาตรการหยุดยิง รวมถึงข้อตกลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) อย่างต่อเนื่อง
การกระทำดังกล่าวสวนทางกับความพยายามของกัมพูชาที่จะแสดงออกต่อเวทีโลกว่ามีความจริงใจและต้องการหาทางออกปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี แต่กลับเป็นฝ่ายที่เพิ่มความตึงเครียดและสร้างสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่ชายแดนอยู่เสมอ