ฮุน มาเนต ปฏิเสธไทยอ้างสิทธิ์พื้นที่ชายแดนตามหลักเขต อ้างกระบวนการปักปันยังไม่เสร็จสิ้น

MGR ออนไลน์ - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้โพสต์ความคิดเห็นลงบนโซเชียลมีเดีย ฃระบุถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาเขตแดนกับไทยอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ตามการรายงานของสำนักข่าวขแมร์ไทม์ ที่ระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวของผู้นำเขมรเกิดขึ้นหลังจากไทยอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับหลักเขตแดนตามพื้นที่พิพาท
“กัมพูชาและไทยเป็นเพื่อนบ้านกันมาหลายศตวรรษ และจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปอีกหลายศตวรรษ” ฮุน มาเนต ระบุในข้อความที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย โดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ยาวนานระหว่างประเทศ
ผู้นำกัมพูชาระบุว่า แม้ว่าแนวพรมแดนระหว่างสองประเทศจะยังไม่ได้รับการปักปันเขตแดนอย่างสมบูรณ์ แต่ประชาชนทั้งสองฝ่ายได้อาศัยและเพาะปลูกในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปักปันเขตแดนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว เขากล่าวว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวบางครั้งทำให้เกิดข้อพิพาทที่ทั้งสองประเทศได้ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขผ่านคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC)
ฮุน มาเนต ยังกล่าวถึงบันทึกความเข้าใจระหว่างกัมพูชาและไทย (MOU 2000) ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก ที่ได้รับการจดทะเบียนกับสหประชาชาติ ที่ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะคงสถานะเดิมไว้จนกว่ากระบวนการปักปันเขตแดนจะเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR 2003) ที่กำหนดให้การปักปันเขตแดนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
คำแถลงของฮุน มาเนต มีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ไทย ที่รวมถึงรองโฆษกกองทัพบกและผู้ว่าราชการจ.สระแก้ว พร้อมด้วยแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้นำเสนอแผนที่ดาวเทียมและเอกสารทางการบางส่วนที่แสดงที่ตั้งหลักเขตในพื้นที่หมู่บ้านเปรยจัน และหมู่บ้านโชคชัย ของกัมพูชา รวมถึงเพจเฟซบุ๊กชื่อ Royal Thai Army: Update ได้โพสต์แผนที่ดาวเทียมและบันทึกที่ลงนามร่วมกันโดยเจ้าหน้าที่สำรวจของกัมพูชาและไทย ที่อ้างว่ามีการกำหนดเขตแดนแล้ว
ฮุน มาเนต ได้ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ โดยระบุว่าไม่ถูกต้อง และเขาอธิบายว่าทีมสำรวจได้ตกลงกันเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของหลักเขตหลักเดียวเท่านั้น ไม่ใช่แนวเส้นทั้งหมด และทีมสำรวจไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นเขตแดน
“บันทึกที่ลงนามดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนที่ 1 จากทั้งหมด 5 ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ” ฮุน มาเนต กล่าวย้ำ
เขายังชี้ว่าแม้แต่เส้นเขตแดนที่ไทยเสนอฝ่ายเดียว ยังพบว่าชาวไทยได้ทำการเกษตรอยู่ภายในเขตแดนของกัมพูชามาเป็นเวลานาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหา
ผู้นำเขมรเน้นย้ำว่าทั้งสองประเทศควรใช้กรอบ JBC ในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ
“รัฐบาลกัมพูชามุ่งมั่นที่จะแสวงหาการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทั้งหมดกับไทยอย่างฉันมิตรและยุติธรรม เช่นเดียวกับเพื่อนบ้านทั้งหมด ด้วยวิธีการสันติสอดคล้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ยังคงยึดมั่นในหลักการที่ว่าเขตแดนจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลัง” ฮุน มาเนต ระบุ
ฮุน มาเนต ยืนยันว่ากัมพูชาเคารพในอำนาจอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและคาดว่าจะได้สิ่งเดียวกันตอบแทน.