ผบ.ทบ.เซ็นแต่งตั้งโฆษกกองทัพบกประจำปี 2569 "เสธ.ต๊อด" นำทีม

ผบ.ทบ.ตั้งทีมโฆษกกองทัพบก ประจำปี 2569 เดินหน้าขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะ สร้างความเข้าใจสู่สังคม
จากสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันซึ่งทวีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันในหลากหลายมิติภารกิจของกองทัพบกมิได้จำกัดอยู่เพียงการพิทักษ์อธิปไตยและรักษาความมั่นคงภายใน ด้วยการใช้กำลังทหารและยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น หากแต่ยังต้องเผชิญกับการต่อสู้ในมิติข้อมูลข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาประจักษ์ชัดว่าส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกองทัพและองค์กรความมั่นคงอันเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจของกองทัพบกในภาพรวม
พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพบก ประจำปี 2569 เพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการสื่อสารสาธารณะของกองทัพบก ประกอบด้วย
• พลตรี วินธัย สุวารี เลขานุการกองทัพบก/โฆษกกองทัพบก
• พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก
• พันเอกหญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษกกองทัพบก
• พันเอกหญิง จุฑาทิพย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
• พันโทหญิง สถิดาภรณ์ แฟงคล้าย ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
• พันโทหญิง ญดา โชติชูตระกูล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
• พันตรีหญิง กัญญ์ณณัฐ พรนิพัทธ์กุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
• ร้อยเอกหญิง อริศรา มาลัยโรจน์ศิริ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
• ร้อยโทหญิง ปรกมล มาศิริ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก
ทั้งนี้ ทีมโฆษกกองทัพบก พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการดำเนินการของกองทัพบก รวมถึงชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สังคมให้ความสนใจ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก