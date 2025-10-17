โซเชียลเขมรปั่นข่าวทหารไทยบุกยึดดินแดน ต.ทมอดา กองทัพภาค 5 กัมพูชารุดแจงไม่จริง ชี้แค่ปรับพื้นที่สร้างถนนในเขตไทย

กองทัพภูมิภาคที่ 5 กัมพูชา ยันข่าวทหารไทยบุกยึดพื้นที่ตำบลทมอดา จังหวัดโพธิสัตว์ ไม่เป็นความจริง ชี้กองทัพไทยเคลียร์พื้นที่สร้างถนนในเขตไทย
จากกรณีที่มีการแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดียของชาวกัมพูชาอ้างว่าทหารไทยได้บุกรุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชา บริเวณตำบลทมอดา อำเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ นั้น ล่าสุด วันนี้(17 ต.ค.) กองทัพภูมิภาคที่ 5 ของกัมพูชาได้แถลงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
กองทัพภาคที่ 5 ได้ยืนยันว่าไทยได้เคลียร์ถนนเพียงเส้นเดียวภายในอาณาเขตของตน ไม่ได้เข้าไปในดินแดนกัมพูชา ณ ตำบลทมดา อำเภอเวียลเวง จังหวัดโพธิสัตว์ ตามที่รายงานในโซเชียลมีเดีย ขณะเดียวกัน กองกำลังกัมพูชาก็ยืนหยัดอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องดินแดนของตน
คำแถลงระบุอีกว่า กองทัพภูมิภาคที่ 5 ของกองทัพกัมพูชา ขอยืนยันจุดยืนอันแน่วแน่อีกครั้งในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ
กองทัพภูมิภาคที่ 5 ย้ำว่าการกำหนดเขตแดนและการกำหนดเขตแดนเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย (JBC) และการยืนยันอำนาจหน้าที่นี้ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมในรายงานการประชุมพิเศษครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการกำหนดเขตแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568
กองทัพภูมิภาคที่ 5 ของกองทัพกัมพูชายืนยันว่ากัมพูชาและไทยมีฐานทางกฎหมาย กลไกเชิงสถาบัน และมาตรการทางเทคนิคที่เพียงพอและชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่มาตราส่วน 1/200,000 ตามอนุสัญญา ค.ศ. 1904 และสนธิสัญญา ค.ศ. 1907 รวมถึงหลักเขตแดนร่วม 74 จุด ซึ่งทั้งฝ่ายกัมพูชาและไทยได้ให้การรับรองและยืนยันอีกครั้งในบันทึกความเข้าใจ ค.ศ. 2000 (MoU2000)
ขอย้ำอีกครั้งว่า กองทัพภูมิภาคที่ 5 แห่งกองทัพกัมพูชา มีจุดยืนอันแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ