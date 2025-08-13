ทบ.โต้สื่อเขมรปล่อยข่าวเท็จ ยันไทยไม่ได้สั่งปิดโรงเรียน-อพยพคน เตรียมบุก ย้ำยึดข้อตกลงหยุดยิงโดยเคร่งครัด

กองทัพบก โต้ สื่อกัมพูชา ยืนยันฝ่ายไทยไม่มีสั่งอพยพหรือปิดโรงเรียนในพื้นที่บ้านด่าน จ.สุรินทร์ ย้ำทำตามข้อตกลงหยุดยิงเคร่งครัด ขอประชาชนรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
วันนี้(13 ส.ค.) พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีสำนักข่าว Fresh News ในประเทศกัมพูชา เผยแพร่ข่าวหัวข้อ "ด่วนที่สุด กองทัพไทยเตรียมเปิดการโจมตีต่อกัมพูชาอีกครั้ง อาจเกิดขึ้นในคืนวันที่ 13 และเช้าวันที่ 14 สิงหาคม!" โดยอ้างว่าฝ่ายไทยมีคำสั่งปิดโรงเรียน อพยพประชาชนในพื้นที่บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และเตรียมโจมตีกัมพูชา
กองทัพบกตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่าไม่มีการสั่งอพยพหรือปิดโรงเรียนในพื้นที่บ้านด่าน โรงเรียนบ้านด่านยังเปิดตามปกติ ส่วนโรงเรียนบางแห่งในตำบลด่าน เพียงเลื่อนการเปิดเรียน On-site ออกไปจนกว่าจะเตรียมการสอนได้ตามจะปกติ
ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ กองทัพบกยืนยันปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและที่ประชุม GBC อย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนรับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการหลงเชื่อข่าวปลอมที่บิดเบือนข้อเท็จจริง