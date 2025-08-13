เมากาว? สื่อเขมรตีข่าว อ้างไทยสั่งปิด ร.ร.ในสุรินทร์ เตรียมบุกกัมพูชาคืนนี้ หรือไม่ก็เช้าพรุ่งนี้

สื่อเขมรปล่อยข่าว อ้างไทยสั่งปิดโรงเรียนที่สุรินทร์ อพยพชาวบ้านไปที่ปลอดภัย พร้อมเคลื่อนกำลังพลจำนวนมากไปชายแดนเพื่อเตรียมบุกกัมพูชาในคืนนี้ หรือไม่ก็พรุ่งนี้ ด่าไทยล่วงหน้า ละเมิดหยุดยิงอีกแล้ว
วันนี้ (13 ส.ค.) เมื่อเวลา 17.23 น. เฟซบุ๊กสำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชา โพสต์ข้อความว่า “กองทัพไทยเตรียมเปิดฉากโจมตีกัมพูชาอีกครั้ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในคืนวันที่ 13 สิงหาคม และเช้าวันที่ 14 สิงหาคม!
(พนมเปญ): แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระบุว่า เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ทางการไทยได้สั่งปิดโรงเรียนและสั่งให้นักเรียนกลับบ้านเพื่อเตรียมอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ไปยังที่ปลอดภัย
“แหล่งข่าวเดียวกันระบุว่า กองทัพไทยวางแผนที่จะโจมตีกัมพูชาในคืนวันที่ 13 สิงหาคม และเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยกองทัพไทยได้เคลื่อนกำลังพลและอาวุธจำนวนมากเข้าสู่พื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย รวมถึงรถถังจำนวนมาก เพื่อดำเนินการรุกรานบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาด้วยอาวุธอีกครั้ง
“การกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าฝ่ายไทยได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันไว้ในการประชุมสมัยวิสามัญเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และมติที่ประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไป (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ ประเทศมาเลเซียซ้ำแล้วซ้ำเล่า” ข้อความในเฟซบุ๊ก Fresh News อ้าง
ทั้งนี้ ในเวลา 17.40 น.เฟซบุ๊กของ Kampuchea Thmey Daily ก็โพสต์ข่าวดังกล่าวนี้เช่นเดียวกัน