เขมรอ้างทหารไทยยิงชาวบ้านเจ็บ 5 ราย ทบ.โต้ กัมพูชาสร้างสถานการณ์ เผยได้ยินเสียงปืนตรงข้ามหนองหญ้าแก้วต่อเนื่อง 10 นาที

กองทัพบกแจงได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชา ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว ต่อเนื่อง 10 นาที คาดเขมรสร้างสถานการณ์ ขณะที่ รมต.กระทรวงสารสนเทศกัมพูชากล่าวหาทหารไทยยิงชาวบ้านบาดเจ็บ 5 ราย
วันนี้(12 พ.ย.) พันเอก ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากกองกำลังบูรพาถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า เมื่อเวลาประมาณ 16:00 น. ได้ยินเสียงปืนเล็กจากฝั่งประเทศกัมพูชา ดังต่อเนื่องประมาณ 10 นาที ในพื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว ฝ่ายไทยได้จัดกำลังเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ แต่ไม่มีการตอบโต้ใด ๆ
กองทัพบก คาดว่าการยิงปืนดังกล่าวเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ของฝ่ายกัมพูชา เพื่อสร้างความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน อย่างไรก็ตาม กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายเนธ พักตรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา พร้อมด้วยสื่อหลักและสังคมออนไลน์ของกัมพูชา ได้โพสต์และแชร์คลิปวิดีโอและภาพเหตุการณ์ชาวบ้านในหมู่บ้ายไพรจัน ตำบลโอไบชัน อำเภอโอชรอฟ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวไปรักษาพยาบาล พร้อมกล่าวหาว่า ทหารไทย เป็นผู้เปิดฉากยิงใส่ชาวบ้าน จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 12 พ.ย. 2025
ต่อมา กองกำลังบูรพายืนยันว่า ได้ยินเสียงปืนจากฝั่งกัมพูชาเมื่อเวลา เวลา 16.00 น. ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว เสียงปืนดังขึ้นราวประมาณ 10 นาที คาดว่าฝ่ายกัมพูชาสร้างสถานการณ์