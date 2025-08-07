“เขมร” ปั่นต่อ! จี้สอบ “แม่ทัพกุ้ง” อ้างมีส่วนฆ่าทหารกัมพูชาที่ไร้อาวุธแถมขู่ยึดพนมเปญ เจ้าตัวชิลๆ บอกไม่มีอะไร ตนทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย

ผอ.ศูนย์ข้อมูลเขมรเรียกร้องสอบสวน “แม่ทัพภาคที่ 2” อ้างมีส่วนสังหารทหารกัมพูชาที่ไม่มีอาวุธ ทรมานเชลยศึก แสดงเจตนายึดกรุงพนมเปญ ด้านเจ้าตัวบอกมีสิทธิจะกล่าวหา ไม่มีอะไร ตนทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย
วันนี้ (7 ส.ค.) นายยุก ชัง (Youk Chhang) ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกัมพูชา (Documentation Center of Cambodia) ได้เรียกร้องให้ทางการไทยสอบสวนพฤติกรรมของ พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 โดยอ้างว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันมีข้อกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมของ พลโท บุญสิน พาดกลาง ในการจัดการกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการสังหารทหารกัมพูชาที่ไม่มีอาวุธ และทรมานเชลยศึกกัมพูชา นอกจากนี้ เขายังถูกกล่าวหาว่าได้แสดงเจตนาที่จะยึดกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชาอีกด้วย ความรับผิดชอบของผู้นำทางทหารในกฎหมายความขัดแย้งทางอาวุธ เรียกร้องให้ผู้บัญชาการต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของลูกน้องโดยตรงเมื่อมีการกระทำที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างประเทศที่ชัดเจนเช่นนี้ เรื่องนี้ต้องมีการสอบสวน
ล่าสุด พล.ท.บุญสินกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ก็ไม่มีอะไร มีสิทธิที่จะกล่าวหาอยู่แล้ว เราก็ทำตามหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตย ขอบคุณครับ”
ก่อนหน้านั้น พล.ท.บุญสินชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาออกมากล่าวหาทหารไทยรุกล้ำดินแดนของกัมพูชา ว่าทหารไทยไม่เคยรุกล้ำออกนอกเขตแดนไทย มีแต่ฝ่ายกัมพูชาได้รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทย หลังจากฝ่ายกัมพูชาได้เข้ามาวางทุ่นระเบิดในเขตพื้นที่ของไทย จนทำให้กำลังพลฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บ พร้อมยืนยันว่าฝ่ายไทยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยอยู่ในเขตพื้นที่ของไทย ไม่เคยรุกรานใคร