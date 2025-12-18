“พิมพ์ภัทรา” ลั่น! พร้อมสวมเสื้อภท.สู้ศึกเลือกตั้งเขต 9 เมืองคอน ในนามย้ำสไตล์ “รักจริงไม่ทิ้งกัน”

“พิมพ์ภัทรา ” ลั่นพร้อมลงสนามเลือกตั้ง ส.ส. เขต 9 เมืองคอน ในนามพรรคภูมิใจไทย ย้ำอุดมการณ์ “เป็นคนของทุกคน เป็นคนของแผ่นดินเกิด” เดินหน้าทำงานต่อเนื่อง พร้อมชูการเมืองแบบครอบครัว ร่วมทีมเดิม ประสานพลังพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็ง
น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล หรือ “ปุ้ย” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งอย่างชัดเจน ภายหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศปฏิทินการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้วันที่ 27–31 ธ.ค. 2568 เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ.2569 ใน ส่วนของเขตเลือกตั้งของตนคือเขต 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช กกต. ได้ประกาศให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอท่าศาลา เฉพาะตำบลกลาย ตำบลสระแก้ว ตำบลตลิ่งชัน ตำบลท่าขึ้น ตำบลไทยบุรี และตำบลหัวตะพาน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 171,677 คน
น.ส.พิมพ์ภัทรา กล่าวว่า ตนมีความพร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยจะยึดมั่นในคำปวารณาที่ให้ไว้ว่า “เป็นคนของทุกคน”และ “เป็นคนของแผ่นดินเกิด ”พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานตามแนวทางที่ประชาชนในพื้นที่คุ้นเคย และยืนยันอย่างชัดเจนว่าได้เข้าร่วมพรรคภูมิใจไทยอย่างเป็นทางการแล้ว
ส่วนเหตุผลในการตัดสินใจร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าวว่า เป็นเส้นทางที่เปิดโอกาสให้สามารถทำงานพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และเอื้อต่อการประสานความร่วมมือของทีมงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง โดยการตัดสินใจดังกล่าวเป็นความเห็นร่วมกันของตนและอดีต ส.ส. รวมถึงทีมงานที่ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง