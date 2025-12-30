เขต9 เมืองคอน คึกคัก! “พิมพ์ภัทรา” ได้เบอร์ 7 “โกหว่าส่าน” เจิมกระหม่อมหนุนสู้ศึกเลือกตั้ง!

“พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล” สมัคร ส.ส.เขต 9 ในนามภูมิใจไทย ได้เบอร์ 7 ท่ามกลางแรงเชียร์ล้นพื้นที่ “โกหว่าส่าน” คหบดีอาวุโสเจิมกระหม่อมหนุนสู้ศึก เจ้าตัวย้ำการเมืองเพื่อบ้านเกิด ไม่ทิ้งกันในทุกสถานการณ์
วันนี้ (30 ธ.ค. 2568) บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ศาลาประชาคมโรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง เป็นไปอย่างคึกคัก เมื่อน.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช เดินทางเข้ายื่นเอกสารสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในนาม พรรคภูมิใจไทย
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 9 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอขนอม อำเภอสิชล และบางส่วนของอำเภอท่าศาลา ได้แก่ ตำบลกลาย ตำบลสระแก้ว ตำบลตลิ่งชัน ตำบลท่าขึ้น ตำบลไทยบุรี และตำบลหัวตะพาน โดยนางสาวพิมพ์ภัทราเข้ายื่นสมัครเป็นลำดับที่ 7 ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 7 ไปโดยปริยาย
ระหว่างการยื่นเอกสาร นายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ หรือ “โกหว่า” หรือที่รู้จักกันในนาม “เถ้าแก่หว่าส่าน” คหบดีอาวุโสวัยกว่า 90 ปี ผู้ได้รับการยกย่องเป็นนักบุญแห่งเมืองนคร และศิษย์เอกผู้สืบทอดวิทยาคมของพ่อท่านนำ วัดดอนศาลา สายวัดเขาอ้อ เดินทางมานั่งรอให้กำลังใจถึงสถานที่รับสมัครด้วย
ภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นเอกสาร น.ส.พิมพ์ภัทราได้ตรงเข้าไปกราบ “โกหว่าส่าน” ทันที ก่อนที่โกหว่าจะทำการ เจิมกระหม่อม เพื่อความเป็นสิริมงคลท่ามกลางสายตาผู้ร่วมงานและเจ้าหน้าที่ที่จับตามองอย่างใกล้ชิด
จากนั้นน.ส.พิมพ์ภัทราออกมาพบผู้สนับสนุนจำนวนมากที่มารอต้อนรับ ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจอย่างกึกก้อง โดยมีผู้ใหญ่และผู้อาวุโสที่เธอเคารพนับถือมาร่วมแสดงพลังใจอย่างคับคั่ง จนเจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่
ทั้งนี้น.ส.พิมพ์ภัทรากล่าวถึงจุดยืนการเมืองว่า จะทำงานบนหลักการ “เพื่อแผ่นดินเกิด เพื่อทุกคน” มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้พื้นที่ แก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมย้ำว่าเขตเลือกตั้งที่ 9 คือ “ครอบครัวการเมือง” ที่เข้าใจกัน รักจริง ไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข พร้อมยืนเคียงข้างกันตลอดเส้นทางการเมือง.