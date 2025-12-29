xs
“ธนกร” เชื่อ “พูดแล้วทำพลัส” เรียกความเชื่อมั่นกลุ่มพลังเงียบ เทคะแนนให้ “ภูมิใจไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อว่า เชื่อว่าด้วยชุดนโยบาย “พูดแล้วทำพลัส” ของพรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น จะทำให้พรรคได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั้งประเทศอย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เราพูดแล้วทำจริงๆ โดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหนในขณะนี้ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวแปรที่สำคัญนั้น ก็เชื่อว่ากำลังติดตามนโยบายของพรรคอยู่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่เหลือนับจากนี้ พรรคภูมิใจไทยจะนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอน เพราะเวลานี้สิ่งที่คนไทยต้องการมากที่สุดคือ รัฐบาลที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งนายอนุทินได้แสดงให้เห็นมาตลอดว่าท่านมีความสามารถด้านการบริหาร และเรียกความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนต่างชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด

นายธนกร กล่าวด้วยว่า พรรคภูมิใจไทยมีขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคอย่างรอบคอบ ชัดเจน มีการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติแบบเชิงลึกให้ได้มากที่สุด ดังนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจในตัวผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคภูมิใจไทยได้ว่า เชื่อถือได้ และไม่มีเทาเจือปนอย่างแน่นอน เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือก ส.ส.ที่ชื่นชอบ แต่เป็นการเลือกนายกฯ ที่เป็นนักบริหาร เป็นคนดี มีความรักชาติ รักสถาบัน ให้เข้ามาบริหารประเทศ

