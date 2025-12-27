ผู้สมัคร สส. ประจวบฯ มีทั้ง หน้าเก่า-หน้าใหม่ยื่นใบสมัคร 20 คน กองเชียร์ร่วมให้กำลังใจคับคั่ง

ประจวบคีรีขันธ์ – วันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครจากหลายพรรคการเมือง ทั้งอดีต ส.ส.และผู้สมัครหน้าใหม่ ทยอยเข้ายื่นเอกสารรวม 20 คน ท่ามกลางบรรยากาศการให้กำลังใจจากกองเชียร์จำนวนมาก
วันนี้ ( 27 ธ.ค.) 2568 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นวันแรก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้สมัครจากทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เดินทางมาพร้อมกองเชียร์ก่อนเวลา 08.30 น. โดยมีการนำป้ายข้อความ พวงมาลัยดอกดาวเรือง และดอกกุหลาบ มาให้กำลังใจผู้สมัครอย่างคับคั่ง
นายปรีดา สุขใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเข้าข่ายการจัดมหรสพ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมกำชับให้ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเองอย่างครบถ้วน รวมถึงต้องผ่านกระบวนการสรรหาผู้สมัครตามที่กฎหมายกำหนด
เมื่อถึงเวลา 08.30 น. นายศักดิ์ชัย เลิศกิตติวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ชี้แจงขั้นตอนการยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ก่อนให้ผู้สมัครในแต่ละเขตเลือกตั้งจับสลากเพื่อกำหนดลำดับการยื่นใบสมัคร ซึ่งลำดับดังกล่าวจะเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน
สำหรับผู้สมัครในวันแรก แบ่งตามเขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 6 คน
– นายไชยวัฒน์ วงศ์วรรณ พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 1
– นายสรานนท์ ใยบำรุง พรรคไทยก้าวใหม่ หมายเลข 2
– นายสังคม แดงโชติ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3 (อดีต ส.ส.)
– นายธิตินัย ตั้งบูรพาจิตร์ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 4
– นายมรกต โอ่เอี่ยม พรรคประชาชน หมายเลข 5
– นายอุดร โพธิ์พ่วง พรรคเพื่อไทย หมายเลข 6
เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 8 คน
– นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ พรรคกล้าธรรม หมายเลข 1 (อดีต ส.ส.)
– นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ พรรคโอกาสใหม่ หมายเลข 2
– นายอำนวย สุดกระแสร์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 3
– นายกฤษณะ พุกดำ พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4
– น.ส.มิ่งขวัญ น่วมทอง พรรคไทยก้าวใหม่ หมายเลข 5
– นายจรูญ เจริญศักดิ์ พรรคมิติใหม่ หมายเลข 6
– น.ส.นักษา กาญจนคีรีรักษ์ พรรคประชาชน หมายเลข 7
– นายสายันต์ รักเมือง พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 8
เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัคร 6 คน
– นายปณิธาน ประจวบเหมาะ พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 1
– นายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคกล้าธรรม หมายเลข 2 (อดีต ส.ส.)
– นายศุภวิท กำเนิดแสง พรรคเพื่อไทย หมายเลข 3
– พ.ต.อ.เอกราช หุ่นงาม พรรคไทยก้าวใหม่ หมายเลข 4
– นายนิติ ปลั่งศรีสกุล พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 5
– น.ส.วรรณอนงค์ หาญพงษ์ธรรม พรรคประชาชน หมายเลข 6
ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จะมีไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัครภายใน 7 วัน โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเขตเลือกตั้ง ส.ส.จำนวน 3 เขต มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณกว่า 460,000 คน