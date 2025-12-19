“ธนกร” เผย "ภูมิใจไทย" เนื้อหอม สส.นักการเมืองแห่ซบ ชู "อนุทิน" นายกฯ พูดแล้วทำ

“ธนกร” โว สส.-อดีต ส.ส.-นักการเมืองท้องถิ่นแห่ซบ “ภูมิใจไทย” ชูจุดแข็ง “อนุทิน” นายกฯ ที่พูดแล้วทำ มั่นใจจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารประเทศต่อ
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งนักการเมืองที่เป็น ส.ส.ปัจจุบัน อดีต ส.ส. และนักการเมืองท้องถิ่นในหลายจังหวัด สนใจที่จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า พรรคภูมิใจไทยวันนี้เติบโตขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จึงดึงดูดให้บุคคลที่มีคุณภาพมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยเน้นการผสมผสานนักการเมืองที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพ กับนักการเมืองที่มีแนวความคิดใหม่ เป็นคนรุ่นใหม่ ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เชื่อว่าพรรคจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า เชื่อมั่นว่าพรรคจะได้รับเลือกให้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้งหรือไม่ นายธนกร กล่าวว่า พรรคมีกระบวนการในการวิเคราะห์แต่ละพื้นที่ แต่ละเขตเลือกตั้งอยู่แล้ว เพื่อประเมินว่าในแต่ละพื้นที่นั้นประชาชนต้องการอะไรนโยบายอะไรจากพรรคภูมิใจไทย เพื่อสรรหาผู้สมัครที่มีความเหมาะสมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในจังหวัดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าวันนี้ประชาชนดูออกว่า ผู้สมัคร ส.ส.แต่ละราย แต่ละพรรคนั้น ที่ผ่านมาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้าง ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเชื่อมั่นว่า ตลอดระยะเวลาที่พรรคเป็นแกนนำรัฐบาลบริหารประเทศมานั้น ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่า เราเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนคาดหวังได้ นอกจากนี้ ในบรรดาแคนดิเดตนายกฯ ของแต่ละพรรคนั้น เชื่อว่าไม่มีใครสู้นายอนุทินได้ เพราะประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจ มีประสบการณ์ทางการเมืองแบบมืออาชีพ และยังเป็นนักประสานทุกทิศอีกด้วย
"วันนี้ประชาชนทั้งประเทศรับรู้แล้วว่า ที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยภายใต้การนำของท่านนายกฯ เป็นพรรคการเมืองที่พูดแล้วทำ ทีมเศรษฐกิจมีฝีมือ พร้อมแก้ปัญหาได้ทันที หากประชาชนมอบโอกาสให้พรรคบริหารประเทศต่อไป พรรคจะนำเสนอนโยบายให้ประชาชนทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในการเลือกตั้งที่จะมาถึง อย่างไรก็ตาม การที่พรรคภูมิใจไทยชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ทั้งที่ จ.ศรีสะเกษ และกาญจนบุรีที่ผ่านมานั้น ก็ชี้ให้เห็นได้ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อนโยบายและแนวทางการทำงานของพรรคภูมิใจไทยได้เป็นอย่างดี" นายธนกร กล่าว