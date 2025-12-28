'มาดามหยก'นำกราบแผ่นดินจากใจ แผ่กุศลถึงผู้ปกป้องแผ่นดินไทย ปลื้มจับได้เลขเบิ้ล 22 มอง เลขมงคล จดจำง่าย

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.68 ที่โรงแรม เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ นางสาวกชพร เวโรจน์ (มาดามหยก) หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ (Indy) และแคนดิเดตนายกฯ พรรค นำ นายชาญชัย โตพฤกษา และนายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ พร้อมทีมผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ มาลงรับสมัครเลือกตั้ง สส. พร้อมกิจกรรม “กราบแผ่นดิน” เพื่อระลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทย และทหารกล้าที่ปกป้องชาติไทย ด้วยทีมจิตอาสาทำงานใกล้ชิดพี่น้องทหารหน้าแนว มีความผูกพัน และเสียใจอย่างสุดซึ้งในทุกความสูญเสีย แสดงออกถึงความกตัญญู เชื่อว่าแม้จะนำสมัย ไม่จำเป็นต้องก้าวร้าว
ทั้งนี้ นางสาวกชพร เปิดใจ ถึงการจับได้หมายเลข 22 ว่า ถือเป็นเลขดี เลขเบิ้ล แม้ว่าจะไม่ใช่เลขตัวเดียว แต่เลข 22 จำง่าย ส่วนตัวพอใจกับเลขที่ได้ ชอบมากเพราะ จะโชคดีแบบเบิ้ลๆ
ผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสของพรรคตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง นางสาวกชพร กล่าวว่า ตอนนี้มีคนรู้จักมากขึ้น และมีหลายพรรคที่เริ่มนำเอาคำว่า"จิตอาสา"ไปใช้ แต่เราเป็นทีมจิตอาสา ที่แท้จริง ตัวจริงและทำมานานแล้ว เมื่อถามว่าคาดว่าครั้งนี้จะได้กี่ที่นั่ง นางสาวกชพร กล่าวว่า "เป็นคนมักน้อย ขอสัก 5-10 ที่นั่งพอแล้ว"
นางสาวกชพร กล่าวว่า พรรคก้าวอิสระ(Indy) ให้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจและค่าครองชีพ ซึ่งเราต้องเร่งหาเงินเข้าประเทศมากกว่าการแจกเงินหรือประชานิยมอื่นๆเพราะไม่ยั่งยืน นอกจากนี้พรรคยังให้ความสำคัญเรื่องของความมั่นคง ทุกวันนี้เราเจ็บปวดกันมากแล้วและไม่อยากเห็นใครต้องเสียชีวิตอีกแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่านโยบายของพรรคก้าวอิสระ มีวิธีที่จะช่วยประชาชนได้อย่างไรบ้าง นางสาวกชพร กล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นจิตอาสาอยู่แล้วเราสามารถทำงานโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ดังนั้นรับรองว่าประชาชนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่และทันท่วงทีแน่นอน เพราะพวกเราเป็นทีมงานจิตอาสาที่ทำงานเร็วมาก ทำงานแบบไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะ นึกถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนอย่างเดียว ทำงานแทบ 24 ชั่วโมงในแต่ละวิกฤต
ซึ่งความจริงจิตอาสา น่าจะเป็นพื้นฐานที่นักการเมืองควรต้องมีด้วยซ้ำไป โดยเฉพาะความเสียสละ ทำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งเราทำมาแล้ว 28 ปี และกำลังเข้าสู่ปีที่ 29 ดังนั้นจึงอยากขอโอกาสจากประชาชนเพื่อเข้าไป พิสูจน์ตัวเอง ว่าจิตอาสาทำงานดีอย่างไร และมีจิตที่เสียสละอย่างไร
เมื่อถามว่าพรรคก้าวอิสระ มีพื้นฐานมาจากจิตอาสา ทำงานแบบไม่ใช่นักการเมืองซึ่งอาจจะไม่มีทุนเยอะ จะบอกประชาชนอย่างไรว่า ตรงนี้เป็นจุดเด่นของพรรคก้าวอิสระ ที่พรรคอื่นไม่มี นางสาวกชพร กล่าวว่า เราเป็นจิตอาสาซึ่งยอมรับว่าเราไม่มีทุนจริงๆ จึงอยากจะขอพลังบริสุทธิ์จากทุกคน หรือพลังเงียบทั้งหลาย อยากให้ออกมาช่วยกันเลือกพรรคก้าวอิสระ เพราะไม่อย่างนั้นก็จะได้สิ่งเดิมๆ กลับมาอีก ตนทราบว่ามีพลังเงียบส่วนหนึ่ง ที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเมืองเดิมๆ ดังนั้นจึงขอให้เราเข้ามาสู้กันสักตั้ง ขอให้เลือกพรรคที่เป็นจิตอาสาอย่างพรรคก้าวอิสระที่ยืนเคียงข้างประชาชนมาตลอด ทุกเภทภัย ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จะเห็นจิตอาสาของพรรคก้าวอิสระ หรืออินดี้ทีม อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ นอกจากนี้ขอสื่อสารไปถึงคนไทยทุกคนว่าสามารถเข้ามาร่วมเป็นจิตอาสาและทำงานร่วมกับพวกเราก้าวอิสระได้ มาร่วมทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตามความต้องการของเรา