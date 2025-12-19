กลุ่มพสกนิกรปกป้องดินแดนฯ ให้กำลังใจ "อนุทิน" ที่พิทักษ์อธิปไตย-การรุกรานจากต่างชาติ

วันนี้ (19 ธ.ค.) กลุ่มพสกนิกรปกป้องดินแดนและรักสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยมวลชนจากจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี และกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน(ศปปส.) นำจดหมายเปิดผนึกพร้อมดอกไม้ยื่นให้กำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เรื่องการพิทักษ์อธิปไตยและการธำรงไว้ ซึ่งศักดิ์ศรีของประเทศไทย จากการรุกรานของต่างชาติ
ทั้งนี้ เนื้อหาระบุว่า ในนามของภาคประชาชนผู้ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอแสดงความห่วงใย และขอส่งกำลังใจมายังนายกรัฐมนตรีต่อสถานการณ์ความตึงเครียดและความไม่สงบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1.พวกเราขอสนับสนุนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลรักษาการภายใต้การนำของนายกฯ ด้วยความมุ่งมั่นรอบคอบ และยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยจากการคุกคามของต่างชาติ พร้อมทั้งพยายามอย่างเต็มกำลังในการคลี่คลายสถานการณ์และธำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของประชาชนโดยรวม
2.พวกเราขอร่วมส่งกำลังใจและแสดงความเชื่อมั่นต่อนายกรัฐมนตรี ในการยืนหยัดปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งในการปกป้องอธิปไตย รักษาศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาติ อันเป็นมรดกที่บรรพชนได้สืบสานและปกป้องไว้ด้วยความเสียสละอย่างสูงสุด ขอเป็นพลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความเข้มแข็ง สุขุม และสง่างาม เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนสืบไป ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
3.ขอส่งกําลังใจให้พี่น้องทหาร ที่อยู่ตามแนวชายแดน
