เลือกตั้งเมืองคอนเดือด! จับตาศึกช้างชนช้าง "ทนายเอี้ยง" ท้าชนแชมป์เก่า "บิ๊กโอ" เขต7 วัดใจคนเมืองคอน การเมืองสุจริต ไม่ทนทุนเทา!

‘คอการเมือง’จับตาสนามเลือกตั้งเมืองคอน เขต 7 ศึกช้างชนช้าง “ทนายเอี้ยง”ท้าชน “บิ๊กโอ” ชี้กระแสคนปักษ์ใต้ตื่นตัว ชูการเมืองสุจริต ปฏิเสธการเมืองสีเทา หลัง ปชป. ประกาศชัดไม่จับมือกล้าธรรม วัดใจคนเมืองคอนพร้อมรับการเมืองเปลี่ยน!
วันนี้(27 ธ.ค.68) นายนิติศักดิ์ มีขวด (ทนายเอี้ยง) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 เปิดเผยภายหลังการสมัครรับเลือกตั้งสส. ณ หอประชุมโรงละครแห่งชาติ สนามหน้าเมืองว่า วันนี้ตนรู้สึกดีที่ได้สมัครลงแข่งขันเลือกตั้งสส.เขต7 ซึ่งในพื้นที่นี้ประกอบด้วย อำเภอพิปูน อำเภอลานสกา อำเภอช้างกลาง อำเภอร่อนพิบูลย์ (เฉพาะตำบลหินตก ตำบลเสาธง เทศบาลตำบลหินตก) อำเภอฉวาง (เฉพาะตำบลห้วยปริก ตำบลนาเขลียง ตำบลนาแว ตำบลไสหร้า ตำบลละอาย และเทศบาลจันดี)
นายนิติศักดิ์กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ได้รับกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งเป็นอย่างดี ถือเป็นเรื่องปกติของคนปักษ์ใต้ที่ มีความตื่นตัวทางการเมืองสูง โดยเฉพาะภายหลังที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค กระแสความนิยมพุ่งขึ้นเป็นอย่างมาก ยิ่งการประกาศจุดยื่นไม่จับมือกับพรรคกล้าธรรม กระแสความนิยมยิ่งเพิ่มขึ้น
“ผมสังเกตุเห็นได้ชัดว่า คนปักษ์ใต้เริ่มให้ความสำคัญกับการเมืองสุจริต ไม่ยอมรับการเมืองสีเทา ที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยและสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอย่างมหาศาล “ นายนิติศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้การแข่งขันช่วงชิงเก้าอี้สส.ในเขต7 ต้องจับตามองเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นพื้นที่กระสุนตก และมีผู้เสนอตัวลงสมัครชิงเก้าอี้ถึง 7 คน แต่คู่เอกที่คอการเมืองต่างให้ความสนใจคือการโคจรมาพบกันระหว่างนายนิติศักดิ์ ซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆ ของ ทนายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ที่อาสามาทวงคืนพื้นที่ โดยลงสนามชนกับแชมป์เก่าเจ้าถิ่นอย่าง "บิ๊กโอ" นายก้องเกียรติ เกดุสมบัติ ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ และถูกเวลาที่สุด หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศจุดยืนทางการเมือง "ไม่จับมือกับพรรคกล้า" และเน้นชูนโยบายการเมืองสุจริต ภายใต้สโลแกน "ไทยหายจน ไม่ทนทุนเทา" หวังดึงคะแนนเสียงจากชาวเมืองคอนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงและความโปร่งใส