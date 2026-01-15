“วรชัย” สงสัย รมต.เขมร แนวร่วมมุมกลับเพิ่มคะแนนให้ภูมิใจไทย

"วรชัย" ซัด รมต.เขมรทำให้คนไทยเข้าใจผิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพวกเดียวกัน ตั้งข้อสงสัยหวังให้เทคะแนนไปทางพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ดักคอ "อนุทิน" อย่าเอาเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ทางการเมือง
นายวรชัย เหมะ อดีต สส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทย ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่รัฐมนตรีของประเทศกัมพูชา ออกมาบอกให้เลือกพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย อย่าไปเลือกพรรคภูมิใจไทย ว่า ขณะนี้มีสงครามระหว่างไทยและกัมพูชา คนไทยมีความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดิน การออกมาพูดเช่นนี้ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพวกเดียวกับกัมพูชา ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริง ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชามาจากการที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเดินหน้าปราบสแกมเมอร์นำมาสู่การปิดชายแดน และการสู้รบของทั้งสองประเทศ
ที่สำคัญเรื่องนี้ถือเป็นการแทรกแซงการเมืองภายในประเทศไทยของกัมพูชา เพื่อหวังให้คนไทยเทคะแนนไปให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ เพราะคนที่ได้ประโยชน์จากการออกมาพูดแบบนี้มีคนเดียวคือพรรคภูมิใจไทย เพราะฉะนั้นหากมองให้ลึกลงไปเรื่องนี้ถือเป็นแนวร่วมมุมกลับ ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับผู้ที่ออกมาพูดได้หรือไม่ จึงอยากให้ประชาชนมองเรื่องนี้ให้ลึกลงไปในข้อความระหว่างบรรทัดว่าใครได้ประโยชน์ที่สุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย จึงไม่ควรหยิบเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ทางการเมือง เพราะประเทศไทยต้องไม่ยอมให้ใครเข้ามารุกรานแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินแดนหรือเรื่องการเมืองในประเทศอย่างเด็ดขาด