นายกฯ ซัดกลับ รมต.เขมรไม่มีสิทธิ์ขู่คนไทยไม่ให้เลือกใครหรือให้เลือกพรรคไหน เย้ยกลัว "อนุทิน" เป็นนายกฯ

"อนุทิน" ลั่น อธิปไตย-เอกราช ใครก็ไม่สามารถรุกล้ำก้าวก่ายได้ ซัด รัฐมนตรีกัมพูชา ไม่มีสิทธิ์มาขู่คนไทยให้เลือกใครหรือไม่เลือกใคร บอกคนพูดแบบนี้เพราะกลัวอนุทินเป็นนายกฯ
วันที่ (12 มกราคม) ที่ตลาดบ่อนไก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการที่รัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาบอกว่าอย่าเลือก นายอนุทิน ให้เลือกพรรคเพื่อไทยและพระประชาชนนั้น นายกรัฐมนตรี เผยว่า ตามที่รัฐมนตรีกัมพูชาพูด สิ่งที่เราสร้างกันมา ความภาคภูมิใจที่อยู่ในสายเลือดของเรา ใครก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้ และไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าใครจะเลือกใคร ประชาชนคนไทยทราบดีว่า เลือกคนไหน เลือกพรรคไหน ความเป็นเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทยเป็นอย่างไร ตนว่าไม่จำเป็นต้องพูด ผลงานและสิ่งที่กระทำไปก็เป็นผลงานที่ประจักษ์อยู่แล้ว
ส่วนจะทำอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจเพราะคำพูดบอกว่า หากเลือก นายอนุทิน จะทำให้เกิดสงครามครั้งที่ 3 นายกรัฐมนตรี เผยว่า ผมว่านี่แหละ เขากลัวว่าอนุทินจะมาเป็นนายกฯ มาก เพราะฉะนั้นประชาชนต้องให้อนุทิน กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี จะได้ไม่มีใครมาใช้วาทะกรรมข่มขู่ และไม่มีทางที่คนอย่างผมจะยอม อย่าว่าแต่ประเทศประเทศกัมพูชา ใครก็ไม่สามารถมารุกล้ำก้าวล่วงอธิปไตยและเอกราชของไทยได้ สิ่งเหล่านี้ตนก็มีมาตั้งแต่เกิดเหมือนกัน
ส่วนมองเป็นการปั่นกระแสดิสเครดิต พรรคภูมิใจ ใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบทันทีว่า ทำไม่ได้หรอกครับ ใครจะดิสเครดิตหรือมีชัยชนะเหนือประเทศไทย ก็ทำไม่ได้สักอย่าง มีแต่ประเทศไทยที่ได้ชัยชนะเพียงแต่เราไม่พูด เพราะเราเป็นประเทศที่ไม่ซ้ำเติมใคร แม้กระทั่งประเทศที่มีความขัดแย้งกัน ก็ไม่ซ้ำเติม
“ประชาชนคนไทยทราบดีว่า เราไม่มีอะไรเสียเลย เรามีแต่ได้ความเข้มแข็ง และได้รับความยำเกรงกับคนที่คิดจะมาท้าทายเรา นี่ต่างหากเป็นสิ่งที่สำคัญ”